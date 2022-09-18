Попавшие в распоряжение финской телерадиовещательной компании YLE снимки со спутников свидетельствуют, что Россия перемещает ракеты систем противовоздушной обороны из Санкт-Петербурга. Скорее всего, их перемещают ближе к Украине.
YLE: Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия перемещает ракеты из Петербурга в Украину
Спутниковые снимки свидетельствуют, что летом с военной базы в Карельском перешейке пропали как мобильные платформы запуска ракет, так и сами ракеты.
👀 an analysis of satellite images shows that Russia has been emptying air defence batteries around Saint Petersburg to source missiles to Ukraine— Minna Ålander 🌻 (@minna_alander) September 18, 2022
Via @yleuutiset
Suomi = Finland
Venäjä = Russia
Viro = Estonia
Pietari = St. Pete
Red dots = empty baseshttps://t.co/sE4GqfzxTf pic.twitter.com/WdRrH18lGZ
Ранее ни Россия, ни Запад публично не сообщали об этом перемещении вооружения.
Санкт-Петербург окружают 14 баз противовоздушной ракетной обороны, большинство из которых теперь пусты.
Военный эксперт Марко Эклунд, который следит за активностью вооруженных сил РФ последние 20 лет, по просьбе YLE проанализировал снимки со спутника и указал, что, судя по ним, опустошены четыре базы.
Кроме четырех полностью опустошенных баз летом оборудование систем ракет противовоздушной обороны было перемещено и из других баз в округе Санкт-Петербурга. Скорее всего, они перемещены ближе к Украине.
Эклунд пояснил, что перемещение военной техники, скорее всего, не сильно ослабит защиту Санкт-Петербурга, так как перемещается более старая техника, однако в войне в Украине даже старые системы ракет противовоздушной обороны могут пригодиться, принимая во внимание, что у России ощущается нехватка современного точного оружия.
Если сравнить сентябрьские снимки с кадрами, сделанными год назад, то самые большие изменения видны на юго-запад от Санкт-Петербурга. Там опустошены целых две батареи. В свою очередь с других батарей увезли примерно 25 контейнеров с ракетами, в которых, возможно, находится примерно 100 ракет.
Перемены видны и на других базах в округе Санкт-Петербурга.
Полученные YLE снимки свидетельствуют, что в мае контейнеры с ракетами были перемещены на транспортных платформах и из базы на восток от города, недалеко от Ладожского озера. Возможно, с этой базы увезли до 120 ракет, а также несколько единиц военного транспорта.
Кроме того, значительное количество военного оборудования было вывезено с базы на юго-восток от Санкт-Петербурга. Оттуда вывезли примерно десять платформ для запуска ракет, а также другие транспортные средства. Эклунд допускает, что в этом случае могли транспортировать и более современное ракетное оборудование.
Еще большее количество военной техники могло быть вывезено из Ленинградской области, однако YLE не удалось получить сделанные недавно спутниковые снимки, на которых были бы видны все батареи.
Большая часть систем противовоздушной ракетной обороны, оставшихся в области, - это ракетные системы С-400.
"Скорее всего, перевезенное вооружение - главным образом старые системы С-300", - допускает Эклунд.
Главная разница между старыми и новыми системами в том, что у С-400 в два раза больше радиус действия.
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