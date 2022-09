YLE: Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия перемещает ракеты из Петербурга в Украину

👀 an analysis of satellite images shows that Russia has been emptying air defence batteries around Saint Petersburg to source missiles to Ukraine



Via @yleuutiset



Suomi = Finland

Venäjä = Russia

Viro = Estonia

Pietari = St. Pete

Red dots = empty baseshttps://t.co/sE4GqfzxTf pic.twitter.com/WdRrH18lGZ