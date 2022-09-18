YLE: Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия перемещает ракеты из Петербурга в Украину

Эклунд пояснил, что перемещение военной техники, скорее всего, не сильно ослабит защиту Санкт-Петербурга, так как перемещается более старая техника, однако в войне в Украине даже старые системы ракет противовоздушной обороны могут пригодиться, принимая во внимание, что у России ощущается нехватка современного точного оружия.

Если сравнить сентябрьские снимки с кадрами, сделанными год назад, то самые большие изменения видны на юго-запад от Санкт-Петербурга. Там опустошены целых две батареи. В свою очередь с других батарей увезли примерно 25 контейнеров с ракетами, в которых, возможно, находится примерно 100 ракет.

Перемены видны и на других базах в округе Санкт-Петербурга.

Полученные YLE снимки свидетельствуют, что в мае контейнеры с ракетами были перемещены на транспортных платформах и из базы на восток от города, недалеко от Ладожского озера. Возможно, с этой базы увезли до 120 ракет, а также несколько единиц военного транспорта.

Кроме того, значительное количество военного оборудования было вывезено с базы на юго-восток от Санкт-Петербурга. Оттуда вывезли примерно десять платформ для запуска ракет, а также другие транспортные средства. Эклунд допускает, что в этом случае могли транспортировать и более современное ракетное оборудование.

Еще большее количество военной техники могло быть вывезено из Ленинградской области, однако YLE не удалось получить сделанные недавно спутниковые снимки, на которых были бы видны все батареи.

Большая часть систем противовоздушной ракетной обороны, оставшихся в области, - это ракетные системы С-400.

"Скорее всего, перевезенное вооружение - главным образом старые системы С-300", - допускает Эклунд.

Главная разница между старыми и новыми системами в том, что у С-400 в два раза больше радиус действия.