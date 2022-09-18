Оценена работа полиции 10 мая: слишком осторожно и без решительных действий

На этой неделе бюро внутреннего контроля полиции завершило служебную проверку в связи с действиями сотрудников полиции 10 мая у памятника в парке Победы.

Установлено, что Государственная полиция подготовилась к событиям 9 мая в соответствии с оценкой рисков, а также привлекла в ночь на 10 мая значительные средства и силы для обеспечения общественного порядка и безопасности не только в Риге, но и в других местах Латвии, в том числе в Даугавпилсе. Меры были реализованы должным образом, и за это время не произошло никаких значительных инцидентов.