Страшная находка в Эстонии: умерший хозяин оставил после собя огромную собачью колонию

В сентябре спасатели животных получили сообщение, что во дворе хутора в Сетомаа неподвижно лежит собака. Когда доброволец пошел это проверить, оказалось, что собака мертва, но он увидел, как другие собаки бегали по саду, а из дома доносился лай. Волонтер немедленно сообщил об инциденте в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA), а также в полицию и попросил провести расследование. "Когда мы приступили к расследованию обстоятельств, выяснилось, что около недели назад животновод умер. Местные власти знали об этом, но с животными ничего не было сделано…" - сообщили MTÜ Loomapäästegrupp в посте в социальной сети, где они также поделились фотографиями ужасающих условий. Помимо собак, на хуторе осталась еще и одна корова.