Прогноз Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 сентября: Кажется, это тупик. Так что же делать?

"Сплошь и рядом мы будем видеть примеры неизбежного разрушения старого и все равно на это старое будем полностью завязаны.

Внутреннее вИдение будущего пока полностью отсутствует, кажется, что там, за горизонтом, ничего нет вообще. Тупик.

Виновниками этого пессимизма могут стать не только реальные природные циклы, но и астрономическая осень с вхождением Солнца в Весы (ночь теперь длиннее дня), и ретроградность Меркурия, не дающая двигаться вперед в привычном темпе, и усиливающееся сожжение Венеры, и последняя неделя лунного месяца, которая пытается утопить нас в эмоциях по поводу личных итогов. Да и других влиятельных вредителей на небе предостаточно", - предупредила Василиса Володина.