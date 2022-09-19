Столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана: стороны заявили о почти 100 погибших

Таджикистан обвинил кыргызские вооруженные силы в обстреле мечети при помощи дрона, в результате чего, согласно официальным заявлениям, погибло 12 человек. Душанбе также говорит о гибели людей в результате обстрела школы и машины скорой помощи.

Вскоре после начала противостояния стороны договорились о прекращении огня, однако, судя по заявлениям властей Кыргызстана, ситуация успокоилась только к воскресенью. Представители кыргызских властей сообщили, что сотрудники правоохранительных органов двух стран начали совместное патрулирование одного из участков границы.

Конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана возникают постоянно, однако нынешнее обострение конфликта стало самым кровавым за последнее время. Последнее подобное противостояние произошло в апреле 2021 года, и тогда с обеих сторон было убито около 55 человек, пострадали 205.

В воскресенье с лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном по телефону поговорил российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, он "призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

В чем суть конфликта?

Баткенская область - это самый отдаленный регион Кыргызстана, который граничит как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. На территории области находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных другим), и этот вооруженный конфликт вспыхнул вблизи второго по величине анклава в регионе, Воруха. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана.

Анклавы на стыке трех стран Центральной Азии Фото: BBC