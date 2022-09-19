Сегодня, 19 сентября, состоялось исторически знаменательное событие - похороны королевы Елизаветы II. Рассказываем, что происходило днем в Лондоне. RUS TVNET следил за событиями в прямом эфире.
Видео ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Завершилась публичная церемония прощания
Прямая трансляция: Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II
Перед церемонией прозвучали первые удары колокола Вестминстерского аббатства, пишет Русская служба BBC. Он звонил один раз каждую минуту до начала церемонии в аббатстве в 11 часов утра по местному времени (13 часов по-латвийскому). Колокол ударил 96 раз - по числу лет, прожитых королевой.
Церемония похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве началась в 13:00 (по-латвийскому времени). Церемонию провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в присутствии двух тысяч гостей - членов королевской семьи и политиков со всего мира.
Служба продлилась около часа, после чего последовали две минуты молчания. После церемонии гроб с телом Елизаветы II вынесли из аббатства для похоронного шествия.
Funeral procession for Queen Elizabeth II makes way past Buckingham Palace following funeral at Westminster Abbey https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/GyHRXrgMaf— BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022
Траурная процессия прошла по улице Уайтхолл - центральной улице Лондона. В церемонии было задействовано более 3 тыс. военнослужащих.
Шествие прошло мимо памятника родителям королевы Елизаветы II - Георгу VI и Елизавете, мимо королевских парков. Сейчас церемония находится в Гайд-парке, пишет Русская служба BBC. Оттуда траурный кортеж направится в Виндзорский замок, где состоится частная церемония для приближенных лиц.
Около 15:30 по латвийскому времени похоронная процессия дошла до финальной точки лондонского маршрута - арки Веллингтона. После этого гроб с телом королевы отвезут в Виндзор.
Примерно в 16:30 по латвийскому времени похоронная процессия направилась в Виндзор. Там пройдут еще одно небольшое шествие, а затем отпевание и церемония прощания уже только для членов семьи.
Вдоль маршрута, по которому следует похоронная процессия, собрались тысячи людей.
Похоронная процессия уже неподалеку от Виндзорского дворца. Эта дорога называется Long Walk, она ведет от ворот Винздорского замка к главному входу в него. Ее длина около пяти км. Процессия доедет до ворот замка, а дальше проделает путь пешком.
Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в часовню Святого Георгия. Здесь и состоится семейная панихида.
Около 19:00 по латвийскому времени гроб с телом королевы опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии.
Герольдмейстер произнес все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.
Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой Второй.
Высокопоставленные лица посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Вестминстерское аббатство.
US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p— BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022
На церемонии вместе со своими супругами бывшие премьер-министры Великобритании: Джон Мейджор, Тони Блер, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и Борис Джонсон.
Three former prime ministers - Boris Johnson, Theresa May and David Cameron - arrive at Queen Elizabeth II’s funeral with their spouseshttps://t.co/n1w5vIyK4R pic.twitter.com/JH77Kjcbh3— BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022
Сегодня, 19 сентября, на похоронах будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и президент Латвии Эгил Левитс с супругой.
Галерея: Гости прибывают на похоронную службу королевы Елизаветы
Что будет происходить сегодня?
- Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени.
- Ожидается, что в Лондон приедет до 1 млн человек.
В Великобритании сегодняшний день объявлен выходным. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона). Доставка также не будет работать. Крупнейшие магазины будут закрыты.
В кинотеатрах сегодня можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии.
Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.
После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!