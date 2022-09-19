Видео ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Завершилась публичная церемония прощания

Около 15:30 по латвийскому времени похоронная процессия дошла до финальной точки лондонского маршрута - арки Веллингтона. После этого гроб с телом королевы отвезут в Виндзор.

Примерно в 16:30 по латвийскому времени похоронная процессия направилась в Виндзор. Там пройдут еще одно небольшое шествие, а затем отпевание и церемония прощания уже только для членов семьи.

Вдоль маршрута, по которому следует похоронная процессия, собрались тысячи людей.

Похоронная процессия уже неподалеку от Виндзорского дворца. Эта дорога называется Long Walk, она ведет от ворот Винздорского замка к главному входу в него. Ее длина около пяти км. Процессия доедет до ворот замка, а дальше проделает путь пешком.

Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в часовню Святого Георгия. Здесь и состоится семейная панихида.

Около 19:00 по латвийскому времени гроб с телом королевы опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии.

Герольдмейстер произнес все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой Второй.

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