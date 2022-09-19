Рэпер Оксимирон (наст. имя - Мирон Федоров) выпустил новый клип на песню "Ойда". Он уже собрал 2,9 миллиона просмотров и на данный момент возглавляет топ русскоязычного YouTube.
Видео ⟩ "Эстрада больна, рядом война": Оксимирон взорвал YouTube. Клип просят проверить на экстремизм
Известно, что съемки клипа прошли в Санкт-Петербурге. В треке Оксимирон "передает привет" Следственному комитету России и прокуратуре. Он подчеркивает, что "убил в себе империю" и возвращается "в андеграунд".
СМИ сообщают, что после выхода видеоролика общественное движение "Зов народа" попросило председателя СК Александра Бастрыкина проверить его на наличие экстремизма. Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь организации Антон Еговцев в социальной сети "ВКонтакте".
"Эстрада больна, рядом война", - говорится в тексте песни.
Напомним, Оксимирон стал одним из первых российских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. После ее начала рэпер уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку Украины.
В августе московская прокуратура потребовала признать экстремистским трек Оксимирона "Последний звонок" и любительские клипы на него. В произведении прокуратура нашла "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".
Видео: OXXXYMIRON - "Ойда"
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