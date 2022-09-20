В октябре в Риге выступит украинская группа "Бумбокс"

"Начавшаяся 24 февраля 2022 года полномасштабная война c русско-фашистскими захватчиками заставила нас забыть "кто мы и откуда". Территориальная оборона, служба в полиции, волонтерство - в какие-то моменты музыка была просто не для меня. Сама мысль что-либо слушать, не говоря уже об игре, казалась крамольной. Но потом... Ты осторожно включаешь свою любимую песню. Потом еще одну. И еще. И это помогает. Если вы бывалый фанат или открыли для себя группу недавно, услышав "Ой на лугу красная калина" в нащем исполнении, приходите на концерты группы в странах Балтии. В октябре "Бумбокс" играет 7 - в Вильнюсе, 8 - в Риге и 9 - в Таллиннe. Ваша поддержка очень важна для нас, спасибо, друзья".