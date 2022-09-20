В Риге 8 октября в клубе First Мир выступит группа "Бумбокс".
В октябре в Риге выступит украинская группа "Бумбокс"
"Бумбокс" - украинская фанк, хип-хоп и рок-группа. Образована в 2004 году в Киеве вокалистом группы "Графіт" Андрием Хлывнюком и гитаристом группы "Тартак" Андреем "Муха" Самойло. В основном песни группы исполняются на украинском языке с английскими и русскими фразами.
С начала воины Андрий Хлывнюк вступил в ряды добровольцев теробороны Киева. 26 марта фронтмен группы "Бумбокс" попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем рассказал на своей странице в соцсетях.
Обломок российской мины исполнитель оставил себе. Он признался, что хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.
"Я специально положил его в карман, чтобы я его не выбросил. Я думал иногда, чтобы выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались "денацифицировать" меня лично", - сказал Андрей в интервью Дмитрию Гордону.
Группа "Бумбокс" не приезжает в Россию с 2014 года, когда был аннексирован Крым.
Вот с какими словами Андрий Хлывнюк обращается к своим фанам:
"Начавшаяся 24 февраля 2022 года полномасштабная война c русско-фашистскими захватчиками заставила нас забыть "кто мы и откуда". Территориальная оборона, служба в полиции, волонтерство - в какие-то моменты музыка была просто не для меня. Сама мысль что-либо слушать, не говоря уже об игре, казалась крамольной. Но потом... Ты осторожно включаешь свою любимую песню. Потом еще одну. И еще. И это помогает. Если вы бывалый фанат или открыли для себя группу недавно, услышав "Ой на лугу красная калина" в нащем исполнении, приходите на концерты группы в странах Балтии. В октябре "Бумбокс" играет 7 - в Вильнюсе, 8 - в Риге и 9 - в Таллиннe. Ваша поддержка очень важна для нас, спасибо, друзья".
Ранее, Pink Floyd выпустили клип с вокалом Андрея Хлывнюка Hey Hey Rise Up, а позже он возглавил мировые хит-парады.
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