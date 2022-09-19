С сегодняшнего дня до 1 октября работы по демонтажу Брасовского моста будут проходить также в ночное время, в связи с чем может быть повышен уровень шума, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Из-за ремонта на Брасовском мосту в ночное время может быть повышен уровень шума
Из-за ремонта на Брасовском мосту в ночное время может быть повышен уровень шума
В ночное время работы будут проводиться до 23 сентября, а затем с 26 по 30 сентября.
Как сообщалось, в Риге ведется реконструкция Брасовского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца 2023 года.
В мае этого года Кабинет министров выделил кредит в размере 11 млн евро на реконструкцию Брасовского моста.
В ходе работ будет проведена полная реконструкция моста, поэтому сначала демонтируются старые конструкции, чтобы на их месте построить новые.
Реконструкцию осуществляет объединение поставщиков CP - Rīgas tilti, в которое объединились Ceļu pārvalde и Rīgas tilti, строительный надзор осуществляет объединение поставщиков KBL&ISL.
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