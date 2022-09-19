Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Из-за ремонта на Брасовском мосту в ночное время может быть повышен уровень шума

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за ремонта на Брасовском мосту в ночное время может быть повышен уровень шума
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Брасовский мост в Риге
Брасовский мост в Риге Фото: LETA

С сегодняшнего дня до 1 октября работы по демонтажу Брасовского моста будут проходить также в ночное время, в связи с чем может быть повышен уровень шума, сообщили в управлении по связям Рижской думы.

В ночное время работы будут проводиться до 23 сентября, а затем с 26 по 30 сентября.

Как сообщалось, в Риге ведется реконструкция Брасовского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца 2023 года.

В мае этого года Кабинет министров выделил кредит в размере 11 млн евро на реконструкцию Брасовского моста.

В ходе работ будет проведена полная реконструкция моста, поэтому сначала демонтируются старые конструкции, чтобы на их месте построить новые.

Реконструкцию осуществляет объединение поставщиков CP - Rīgas tilti, в которое объединились Ceļu pārvalde и Rīgas tilti, строительный надзор осуществляет объединение поставщиков KBL&ISL.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх