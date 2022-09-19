Полиция разыскивает бывших бизнесменов за попытку убийства

Уголовная полиция Рижского региона расследует дело о попытке убийства двух лиц с использованием огнестрельного оружия.

Государственная полиция (VP) по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчин, изображенных на фотографии - Алана Ахметова 1984 года рождения и Сергея Шпикова 1988 года рождения.

У Ахметова атлетическое телосложение, на правом плече и руке у него есть татуировка. У Шпикова спортивное телосложение, на спине большая татуировка.

По информации Firmas.lv, Ахметов когда-то владел компанией по торговле автомобилями Auto cenu paradīze, которая была ликвидирована в 2019 году. До лета этого года Шпиков частично владел компанией VS Street Food.

С компанией было связано кафе в Риге, на улице Дзирнаву. Шпиков был владельцем компании с сентября 2020 года по лето этого года, когда компания была ликвидирована.

Из архива агентства LETA известно, что Шпиков являлся фигурантом уголовного дела о вымогательстве в составе организованной группы. Всего по делу проходили восемь мужчин, некоторые из которых работали в коллекторской компании Arvik. Подсудимые заключили соглашение с прокурором и в 2018 году суд Латгальского предместья города Риги приговорил их к тюремному заключению и условному лишению свободы. Срок лишения свободы совпал со временем, уже проведенным указанными лицами под стражей.

Если вы узнали кого-либо из мужчин на фотографиях и знаете их местонахождение или обладаете любой другой информацией, которая может быть полезна в расследовании, полиция просит немедленно позвонить по телефону 26811122 или 110.

Анонимность гарантируется.

Полиция предупреждает, что мужчины могут быть опасны, поэтому призывает не пытаться арестовать их самостоятельно, а немедленно вызвать полицию.