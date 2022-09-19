Убегая от полиции, юноша чуть не утонул в пруду, его спас спецназовец

Как сообщили в Государственной полиции, вечером 4 сентября в полицию поступил звонок о конфликте в доме в волости Скуенес Цесисского края. Свидетели сообщили, что к конфликту причастен агрессивно настроенный человек, у которого может быть огнестрельное оружие. Оценив риски, полиция решила вызвать на место бойцов Спецбатальона полиции.

На месте происшествия полиция установила, что к конфликту причастны несколько человек, в том числе молодые люди 2003 и 2002 годов рождения, которые уже разошлись по домам. Выяснив адрес проживания участников конфликта, сотрудники правоохранительных органов разыскали двух молодых людей и в ходе разговора поняли, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе переговоров молодые люди передали полицейским пневматическую винтовку, также выяснилось, что еще одну пневматическую винтовку они бросили в кусты недалеко от места происшествия после конфликта. Юноши согласились показать полиции место, куда они бросили оружие, но один из них вдруг побежал.

Убегая, молодой человек прыгнул в пруд, но посреди озера начал тонуть и скрылся под водой. Полицейский из батальона специального бросился в воду и обыскивал место, где юноша скрылся под водой. Он успел нащупать ногу утопающего юноши, схватил ее и вытащил беглеца из воды.

Молодого человека вытащили на берег, но он уже не подавал признаков жизни. Полицейские вызвали на место скорую медицинскую помощь. К моменту прибытия медиков они сами приступили к реанимации и массажу сердца. Примерно через полторы минуты юноша начал подавать признаки жизни и пришел в сознание.

В полицейском участке продолжается оценка поведения молодых людей.