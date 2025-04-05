В субботу нарушено движение поездов на линии Айзкраукле

В субботу, 5 апреля, движение поездов на линии Айзкраукле оказалось нарушено из-за повреждений пантографа электропоезда и контактной сети, сообщают представители VAS Latvijas dzelzceļš (LDz).
Как сообщили агентству LETA в LDz, во время движения электропоезда сначала был зафиксирован сбой в работе токосъемника (пантографа), а затем обнаружены повреждения инфраструктуры железной дороги - контактной линии.
Специалисты LDz продолжают выяснять обстоятельства и причины возникшей ситуации.
По информации Pasažieru vilciens, поезд Рига (отправление в 12:01) - Резекне II (прибытие в 14:48) задерживается примерно на 50 минут из-за ожидания отправления в направлении Айзкраукле.
Вместо поезда Айзкраукле (12:26) - Рига (13:51) назначен автобусный рейс по маршруту Айзкраукле - Рига. Автобус выехал со станции Айзкраукле около 14:00 и делает остановки на следующих остановках и станциях: "Институт земледелия (Скривери)", станция Лиелварде, станция Кегумс, станция Огре, станция Саласпилс, "Улица Эглайне" и "Рижский автовокзал".
Поезд Айзкраукле (13:26) - Рига (14:51) движется с задержкой примерно в 30 минут.
Поезд Рига (11:38) - Айзкраукле (12:57) задерживается примерно на 65 минут.
Поезд Айзкраукле (12:26) - Рига (13:51) отменен на участке Айзкраукле - Саласпилс.
Кроме того, поезда:
- Рига (12:38) - Лиелварде (13:36),
- Рига (13:08) - Огре (13:51),
- Рига (13:01) - Даугавпилс (16:18)
также идут с задержкой примерно в 20-30 минут.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!