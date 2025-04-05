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Организация пенсионеров из Даугавпилса осталась без господдержки

Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Несмотря на решение Сейма, принятое при утверждении госбюджета, государство не будет выделять финансирование организации пенсионеров "Крона" из Даугавпилса, находящейся в поле зрения латвийской Службы государственной безопасности (VDD). Об этом сообщает агентство LETA.

В Министерстве финансов агентству подтвердили: изначально законом о бюджете в основной смете Министерства благосостояния было предусмотрено 52 400 евро для поддержки деятельности общества "Крона". Однако учитывая мнение, выраженное органами государственной безопасности, Минблагосостояния решило, что финансирование выделено не будет.

Еще в прошлом году VDD сообщала агентству LETA, что организация "Крона" известна службе в контексте поддержки организации "Русская община Латвии" и участия ее представителей в мероприятиях, организуемых структурами, представляющими интересы так называемых "соотечественников" - то есть ориентированных на Россию организаций.

Теперь VDD подтвердила, что по запросу Минблагосостояния 12 декабря 2024 года предоставило информацию и оценку предыдущей деятельности общества "Крона". На основании проведенного анализа служба пришла к выводу: деятельность организации соответствует интересам агрессивной внешней политики Российской Федерации, а значит, выделение государственных средств для ее поддержки нецелесообразно.

Так как письмо, направленное в министерство, классифицировано как информация для служебного пользования, VDD отказалась от более подробных комментариев.

Согласно данным базы Firmas.lv, руководство "Кроны" состоит из девяти пожилых женщин, родившихся в период с 1933 по 1948 год. Это Валентина Пурвинская, Галина Яременко, Нина Карзалова, Эмилия Вейшнарович, Маргарита Микуленок, Нина Пуйшо, Вера Смертнева, Галина Берната и Галина Цулинская.

Руководство "Русской общины Латвии" на данный момент включает Романа Милославского, Наталью Чехову, Сергея Акимова, Виктора Гущина, Дмитрия Рыбникова, Олега Сысолятина, Ольгу Дергунову и Валерия Орлова.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года депутаты Сейма поддержали предложение партии "Стабильности!" включить в госбюджет на 2025 год выделение 52 400 евро для общества "Крона".

Согласно пояснению к предложению, деньги планировалось направить на обеспечение деятельности организации, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, а также на представительство интересов пожилых людей, в том числе на организацию информационных мероприятий в Латгале.

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