Израиль начал наземное наступление на Газу

С тех пор как в марте было прекращено перемирие в войне между Израилем и палестинским движением "Хамас", израильская стратегия сконцентрировалась на захвате территорий в секторе. Главная цель таких действий - оказать давление на боевиков и заставить их освободить оставшихся израильских заложников.

Параллельно Израиль усилил удары и по соседнему Ливану. В пятницу, спустя всего несколько часов после ракетного удара по ливанскому портовому городу Сайда (Сидон), в котором был убит один из командиров "Хамас", страну посетил спецпредставитель США.

Израильская армия сообщила, что наземные силы проводят операцию в районе Эш-Шуджаия, одном из кварталов города Газа. Цель - расширение созданной Израилем "зоны безопасности" на территории сектора.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что армия усилит свое присутствие в Газе для борьбы с боевиками и "уничтожения террористической инфраструктуры", при этом "обширные районы" будут включены в зоны безопасности Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил: армия "рассекает" Газу на части и занимает ключевые участки, чтобы вынудить "Хамас" отпустить оставшихся заложников.

Во время атаки "Хамас" 7 октября 2023 года в Израиле были захвачены 251 человек. По последним данным, 58 заложников все еще удерживаются в Газе, однако по меньшей мере 34 из них, как считает израильская армия, уже погибли.

В пятницу военное крыло "Хамас" - бригады Изз ад-Дина аль-Касама - выступило с предупреждением: израильское наступление напрямую угрожает жизни удерживаемых заложников.