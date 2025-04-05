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ВИДЕО Глава ФРС предрекает рост инфляции и замедление экономики США

Джером Пауэлл
Джером Пауэлл Фото: EPA/Scanpix

После заявления Дональда Трампа о введении "тарифов освобождения", Федеральная резервная система США (ФРС) не видит поводов для оптимизма. Президент же, в свойственной ему манере, отреагировал в соцсетях - громко, эмоционально, капслоком.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести штрафные пошлины не ниже 10% на весь импорт, поступающий из других стран. Он объявил об этом в минувшую среду и назвал день объявления "возрождением американской промышленности".

Но глава ФРС Джером Пауэлл смотрит на вещи иначе: по его оценке, новый пакет тарифов приведёт к более высокой инфляции и замедлению экономического роста.

Трамп утверждает, что цель этих мер - укрепить отечественную промышленность и сократить торговый дефицит. Новые правила вступают в силу 5 апреля.

"Хотя уровень неопределенности все еще высок, становится ясно, что рост тарифов будет намного существеннее, чем ожидалось - и, вероятно, то же самое касается и экономических последствий",

- заявил Пауэлл. В числе возможных последствий он назвал ускорение инфляции и замедление темпов роста экономики.

Трамп требует снижения ставок

Несмотря на то что тарифы, скорее всего, вызовут по меньшей мере краткосрочный рост цен, Пауэлл предупредил: последствия могут оказаться долгосрочными. Федеральная резервная система будет стремиться не допустить, чтобы единоразовый всплеск цен превратился в устойчивую инфляцию.

"Теперь нам предстоит понять, как это отразится на монетарной политике", - добавил глава ФРС.

Следующее заседание ФРС, на котором будет рассматриваться вопрос о процентной ставке, запланировано на май.

Реакция Трампа не заставила себя ждать: в своей социальной сети Truth Social он резко ответил Пауэллу, заявив, что сейчас - "идеальное время" для снижения процентных ставок.

"Он всегда опаздывает. Но сейчас у него есть шанс изменить свое амплуа - и сделать это быстро", — написал Трамп.

И добавил капслоком: "СНИЖАЙ СТАВКИ, ДЖЕРОМ, И ПРЕКРАТИ ИГРАТЬ В ПОЛИТИКУ!"

Трамп давно критикует Пауэлла, выступая за низкие процентные ставки, и не раз публично требовал от ФРС снизить их. Сам Пауэлл ранее заявлял, что пока слишком рано говорить о снижении ставок, что и вызывало неоднократные нападки со стороны экс-президента.

Согласно плану Белого дома, в субботу вступают в силу первые 10-процентные тарифы, объявленные президентом США. А уже в среду следующей недели начнут действовать пошлины на товары из ЕС - в размере 20%.

Китай, со своей стороны, уже выразил готовность начать переговоры.

Однако перспектива нового торгового конфликта вызвала резкое падение фондовых индексов по всему миру. Глобальные рынки отреагировали на тарифные угрозы массовой распродажей активов и ростом тревоги среди инвесторов.

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