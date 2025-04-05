ВИДЕО Глава ФРС предрекает рост инфляции и замедление экономики США

Трамп требует снижения ставок

Несмотря на то что тарифы, скорее всего, вызовут по меньшей мере краткосрочный рост цен, Пауэлл предупредил: последствия могут оказаться долгосрочными. Федеральная резервная система будет стремиться не допустить, чтобы единоразовый всплеск цен превратился в устойчивую инфляцию.

"Теперь нам предстоит понять, как это отразится на монетарной политике", - добавил глава ФРС.

Следующее заседание ФРС, на котором будет рассматриваться вопрос о процентной ставке, запланировано на май.

Реакция Трампа не заставила себя ждать: в своей социальной сети Truth Social он резко ответил Пауэллу, заявив, что сейчас - "идеальное время" для снижения процентных ставок.

"Он всегда опаздывает. Но сейчас у него есть шанс изменить свое амплуа - и сделать это быстро", — написал Трамп.

И добавил капслоком: "СНИЖАЙ СТАВКИ, ДЖЕРОМ, И ПРЕКРАТИ ИГРАТЬ В ПОЛИТИКУ!"

Трамп давно критикует Пауэлла, выступая за низкие процентные ставки, и не раз публично требовал от ФРС снизить их. Сам Пауэлл ранее заявлял, что пока слишком рано говорить о снижении ставок, что и вызывало неоднократные нападки со стороны экс-президента.

Trump demands Jerome Powell clean up his mess pic.twitter.com/xl76X0Lddc — Aaron Rupar (@atrupar) April 4, 2025

Согласно плану Белого дома, в субботу вступают в силу первые 10-процентные тарифы, объявленные президентом США. А уже в среду следующей недели начнут действовать пошлины на товары из ЕС - в размере 20%.

Китай, со своей стороны, уже выразил готовность начать переговоры.

Однако перспектива нового торгового конфликта вызвала резкое падение фондовых индексов по всему миру. Глобальные рынки отреагировали на тарифные угрозы массовой распродажей активов и ростом тревоги среди инвесторов.