ВИДЕО Глава ФРС предрекает рост инфляции и замедление экономики США

После заявления Дональда Трампа о введении "тарифов освобождения", Федеральная резервная система США (ФРС) не видит поводов для оптимизма. Президент же, в свойственной ему манере, отреагировал в соцсетях - громко, эмоционально, капслоком.
Президент США Дональд Трамп намерен ввести штрафные пошлины не ниже 10% на весь импорт, поступающий из других стран. Он объявил об этом в минувшую среду и назвал день объявления "возрождением американской промышленности".
Но глава ФРС Джером Пауэлл смотрит на вещи иначе: по его оценке, новый пакет тарифов приведёт к более высокой инфляции и замедлению экономического роста.
Трамп утверждает, что цель этих мер - укрепить отечественную промышленность и сократить торговый дефицит. Новые правила вступают в силу 5 апреля.
"Хотя уровень неопределенности все еще высок, становится ясно, что рост тарифов будет намного существеннее, чем ожидалось - и, вероятно, то же самое касается и экономических последствий",
- заявил Пауэлл. В числе возможных последствий он назвал ускорение инфляции и замедление темпов роста экономики.
Fed Chair Jerome Powell:— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 4, 2025
"While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected, and the same is likely to be true of the economic effects which will include higher inflation and slower growth."
Bravo,… pic.twitter.com/cNNpOOp3ZN
Трамп требует снижения ставок
Несмотря на то что тарифы, скорее всего, вызовут по меньшей мере краткосрочный рост цен, Пауэлл предупредил: последствия могут оказаться долгосрочными. Федеральная резервная система будет стремиться не допустить, чтобы единоразовый всплеск цен превратился в устойчивую инфляцию.
"Теперь нам предстоит понять, как это отразится на монетарной политике", - добавил глава ФРС.
Следующее заседание ФРС, на котором будет рассматриваться вопрос о процентной ставке, запланировано на май.
Реакция Трампа не заставила себя ждать: в своей социальной сети Truth Social он резко ответил Пауэллу, заявив, что сейчас - "идеальное время" для снижения процентных ставок.
"Он всегда опаздывает. Но сейчас у него есть шанс изменить свое амплуа - и сделать это быстро", — написал Трамп.
И добавил капслоком: "СНИЖАЙ СТАВКИ, ДЖЕРОМ, И ПРЕКРАТИ ИГРАТЬ В ПОЛИТИКУ!"
Трамп давно критикует Пауэлла, выступая за низкие процентные ставки, и не раз публично требовал от ФРС снизить их. Сам Пауэлл ранее заявлял, что пока слишком рано говорить о снижении ставок, что и вызывало неоднократные нападки со стороны экс-президента.
Trump demands Jerome Powell clean up his mess pic.twitter.com/xl76X0Lddc— Aaron Rupar (@atrupar) April 4, 2025
Согласно плану Белого дома, в субботу вступают в силу первые 10-процентные тарифы, объявленные президентом США. А уже в среду следующей недели начнут действовать пошлины на товары из ЕС - в размере 20%.
Китай, со своей стороны, уже выразил готовность начать переговоры.
Однако перспектива нового торгового конфликта вызвала резкое падение фондовых индексов по всему миру. Глобальные рынки отреагировали на тарифные угрозы массовой распродажей активов и ростом тревоги среди инвесторов.
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