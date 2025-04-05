Полностью запретить использование какого-либо языка национальных меньшинств в общественных СМИ невозможно, - заявил в беседе с агентством LETA председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янис Сикснис.
Он напомнил, что в апреле прошлого года SEPLP принял решение, согласно которому с 2026 года Объединенный латвийский общественный медиахолдинг (LSM) должен перейти к концептуально новой модели создания контента на языках меньшинств. Эта модель должна соответствовать Конституции и Закону об управлении общественными СМИ и быть направленной на формирование единого, а не двухобщинного общества.
По словам Сиксниса, совет поручил правлению LSM до 1 июня разработать среднесрочную стратегию развития на период с 2026 по 2029 год. В этой стратегии должно быть предложено новое концептуальное предложение по программам и услугам, которое бы обеспечивало контент на языках меньшинств, а также рассказывало бы об их истории и повседневности, помогая углублять понимание регионов Латвии и расширять доступ к культуре.
SEPLP подчеркивает, что главная задача общественного медиахолдинга - усиление контента на латышском языке. Это предполагает как увеличение объема, так и гарантию высокого качества, внедрение современных форматов, а также стремление к тому, чтобы представители меньшинств всё активнее потребляли и участвовали в создании контента на латышском языке.
В то же время, совет отметил, что никакой язык меньшинств нельзя полностью исключить из эфирного пространства.
При разработке концептуально новой модели SEPLP определил ряд приоритетов. В частности:
Латгале рассматривается как этнически и культурно особенно разнообразный регион, а также важный с точки зрения внешней безопасности государства.
Одним из направлений станет развитие новых форм коммуникации с обществом на языках меньшинств, особенно по актуальным вопросам повседневной жизни и в условиях кризисов - в рамках единого информационного пространства.
Другой приоритет - пропорциональное и сбалансированное использование языков меньшинств при создании контента, расширение культурной доступности по всей стране, интеграция детей и молодежи из числа меньшинств в латышское культурное пространство, а также удержание общей аудитории меньшинств.
Сикснис отметил, что перед правлением LSM стоит сложная и ответственная задача - разработать сбалансированное предложение, которое впоследствии будет рассматривать и утверждать SEPLP.
"Разумеется, при планировании существенных изменений в программах и услугах общественных медиа необходимо учитывать все имеющиеся исследования о медиапривычках жителей Латвии", - добавил председатель совета.
Как уже сообщалось ранее, согласно данным исследования медиапривычек жителей Латвии, проведенного по заказу Национального совета электронных СМИ (NEPLP), в обществе существует значительный интерес к контенту на русском языке.
Согласно результатам опроса, в 2023 году интерес к потреблению созданного в Латвии медиаконтента на русском языке выразили 35% респондентов, а в 2024 году - 36%.
Среди представителей других национальностей 72% опрошенных выразили интерес к потреблению контента на русском. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 66%.
По регионам:
- В Латгалии интерес к русскоязычному медиаконтенту выразили 59% жителей,
- В Риге - 39%,
- В Рижском крае - 41%,
- В Видземе - 23%,
- В Курземе - 19%,
- В Земгале - 25%.
Исследование проводилось компанией SIA Latvijas Fakti в период с сентября по ноябрь 2024 года. В общей сложности были опрошены 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте от 16 лет.
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