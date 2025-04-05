В то же время, совет отметил, что никакой язык меньшинств нельзя полностью исключить из эфирного пространства.

При разработке концептуально новой модели SEPLP определил ряд приоритетов. В частности:

Латгале рассматривается как этнически и культурно особенно разнообразный регион, а также важный с точки зрения внешней безопасности государства.

Одним из направлений станет развитие новых форм коммуникации с обществом на языках меньшинств, особенно по актуальным вопросам повседневной жизни и в условиях кризисов - в рамках единого информационного пространства.

Другой приоритет - пропорциональное и сбалансированное использование языков меньшинств при создании контента, расширение культурной доступности по всей стране, интеграция детей и молодежи из числа меньшинств в латышское культурное пространство, а также удержание общей аудитории меньшинств.

Сикснис отметил, что перед правлением LSM стоит сложная и ответственная задача - разработать сбалансированное предложение, которое впоследствии будет рассматривать и утверждать SEPLP.

"Разумеется, при планировании существенных изменений в программах и услугах общественных медиа необходимо учитывать все имеющиеся исследования о медиапривычках жителей Латвии", - добавил председатель совета.

Как уже сообщалось ранее, согласно данным исследования медиапривычек жителей Латвии, проведенного по заказу Национального совета электронных СМИ (NEPLP), в обществе существует значительный интерес к контенту на русском языке.

Согласно результатам опроса, в 2023 году интерес к потреблению созданного в Латвии медиаконтента на русском языке выразили 35% респондентов, а в 2024 году - 36%.

Среди представителей других национальностей 72% опрошенных выразили интерес к потреблению контента на русском. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 66%.

По регионам:

В Латгалии интерес к русскоязычному медиаконтенту выразили 59% жителей,

В Риге - 39%,

В Рижском крае - 41%,

В Видземе - 23%,

В Курземе - 19%,

В Земгале - 25%.

Исследование проводилось компанией SIA Latvijas Fakti в период с сентября по ноябрь 2024 года. В общей сложности были опрошены 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте от 16 лет.