В Мексике произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

Сейсмологическое агентство Мексики сообщило, что землетрясение было магнитудой в 7,4 балла, а Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,6 балла.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-востоку от Пласита де Морелос, его очаг залегал на глубине 10 км.

Объявлена угроза цунами.

Пока нет сообщений о крупных разрушениях или жертвах, но природное явление напомнило многим о смертоносных землетрясениях, которые потрясли Мехико в 1985 и 2017 годах.

19 сентября 1985 года в Мехико произошло землетрясение силой 8,1 балла, в результате которого погибло более 10 000 человек и были разрушены сотни зданий. А 19 сентября 2017 года около 370 человек погибли в результате землетрясения силой 7,1 балла.