Лукашенко: США добиваются военного противостояния Европы с Россией

По словам Лукашенко, в этот конфликт будет вовлечена и Румыния.

МИД Румынии подчеркивает, что подобные заявления считаются неприемлемыми, поскольку Беларусь, поддержав агрессию России в Украине, стала ее пособницей.

В то же время министерство напоминает, что Румыния является членом НАТО и на нее распространяются все гарантии безопасности, предусмотренные членством в этой организации, включая статью 5 НАТО.