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Лукашенко: США добиваются военного противостояния Европы с Россией

rus.tvnet.lv
Лукашенко: США добиваются военного противостояния Европы с Россией
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Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

МИД Румынии сообщает, что дипломатический представитель Беларуси в Румынии был вызван в министерство после того, как лидер Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что США хотят добиться военного противостояния Европы с Россией на территории Украины, сообщает румынский новостной портал Romania Insider.

По словам Лукашенко, в этот конфликт будет вовлечена и Румыния.

МИД Румынии подчеркивает, что подобные заявления считаются неприемлемыми, поскольку Беларусь, поддержав агрессию России в Украине, стала ее пособницей.

В то же время министерство напоминает, что Румыния является членом НАТО и на нее распространяются все гарантии безопасности, предусмотренные членством в этой организации, включая статью 5 НАТО.

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