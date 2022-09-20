МИД Румынии сообщает, что дипломатический представитель Беларуси в Румынии был вызван в министерство после того, как лидер Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что США хотят добиться военного противостояния Европы с Россией на территории Украины, сообщает румынский новостной портал Romania Insider.
Лукашенко: США добиваются военного противостояния Европы с Россией
Лукашенко: США добиваются военного противостояния Европы с Россией
По словам Лукашенко, в этот конфликт будет вовлечена и Румыния.
МИД Румынии подчеркивает, что подобные заявления считаются неприемлемыми, поскольку Беларусь, поддержав агрессию России в Украине, стала ее пособницей.
В то же время министерство напоминает, что Румыния является членом НАТО и на нее распространяются все гарантии безопасности, предусмотренные членством в этой организации, включая статью 5 НАТО.
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