15 сентября президент Латвии Эгил Левитс во время своего визита в Киев дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В интервью Левитс прокомментировал военные действия России в Украине, ситуацию с русскоязычным населением в Латвии, а также рассказал, что бы он хотел сказал Путину лично. RUS TVNET собрал главные высказывания президента, а также реакцию пользователей Сети на интервью.
"Меня не волнует лицо российского президента": Левитс дал интервью Дмитрию Гордону. Реакция в Сети
Про Путина
Гордон отметил, что некоторых европейских лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, определенное время назад очень беспокоило сохранение лица Путина. На вопрос, беспокоит ли его лицо Путина, Левитс ответил так:
"Нет, абсолютно не беспокоит. Меня не волнует лицо российского президента, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает".
В социальной сети TikTok пользователи из Латвии прокомментировали заявления президента:
"Когда его будет волновать та страна, в которой он президент?", "А что Левитса вообще беспокоит? Может, он вспомнит про свой народ? Левитс, займись латвийскими детьми".
@gordondmytro Подписывайтесь на мой Telegram - ссылка в профиле ✌ #латвия #латвияvsроссия #левитс #путин #война #война2022 #войнавукраине #украина #вгостяхугордона ♬ оригинальный звук - Дмитрий Гордон
При этом многие пользователи поддержали взгляды президента, а жители Украины высказали благодарность Латвии:
"Спасибо за поддержку. Браво! Президент маленькой страны с большим духом, Латвия с Украиной, Левитс красавчик, спасибо ему за теплый прием в Латвию".
Про русскоязычное население Латвии
Дмитрий Гордон затронул тему русскоязычного населения Латвии, отметив, что некоторые жители Латвии продолжают поддерживать политику России.
"Большинство представителей русскоязычного меньшинства, а это немногим более 20%, лояльны и разделяют наши демократические ценности. Среди этого меньшинства существует меньшинство с некоторыми, я бы сказал, сентиментальными чувствами к Советскому Союзу, а также к российской империалистической идеологии.
Но это, я хотел бы подчеркнуть, меньшинство среди меньшинства.
Мы - демократическое государство, основанное на верховенстве права. И когда происходит нарушение нашего закона, тогда, конечно, действуют наши институты по сохранению законности. Но как у демократической страны у нас есть определенный уровень терпимости, даже если мы не согласны с такими взглядами. Демократия - это плюралистическое общество, но всему есть предел. Если этот предел превышается, то возникают последствия", - заявил президент Латвии.
Многие комментаторы интервью обратили внимание на то, что Левитс отвечал на вопросы на английском языке, в то время как украинский журналист говорил по-русски: "Он что, забыл русский язык? Почему интервью не на государственном языке? Тем временем Левитс знает русский язык на 100 процентов. Не понимаю, почему он не говорит по-русски".
"Что бы Вы сказали Путину?"
"Я бы ему сказал, что, без сомнений, Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам. Это все, что я могу сказать российскому лидеру. Вы должны отступить и уважать международное право, потому что международное право работает для всех людей, всех стран, включая, конечно, и Россию", - заявил Левитс.
И здесь люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни писали: "Молодец, красиво ответил. Достойно". "Респект" и т. д., а кто-то оставил такой комментарий: "Дмитрий, лучше бы вы спросили у народа Латвии, что тот сказал бы Левитсу".
@gordondmytro Подписывайтесь на мой Telegram - ссылка в профиле 😡 #левитс #латвия #латвияvsроссия #путин #россия #война #война2022 #украина #вгостяхугордона ♬ оригінальний звук - Дмитрий Гордон
Видео: Эгил Левитс в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона"
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