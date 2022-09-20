"Меня не волнует лицо российского президента": Левитс дал интервью Дмитрию Гордону. Реакция в Сети

"Большинство представителей русскоязычного меньшинства, а это немногим более 20%, лояльны и разделяют наши демократические ценности. Среди этого меньшинства существует меньшинство с некоторыми, я бы сказал, сентиментальными чувствами к Советскому Союзу, а также к российской империалистической идеологии.

Но это, я хотел бы подчеркнуть, меньшинство среди меньшинства.

Мы - демократическое государство, основанное на верховенстве права. И когда происходит нарушение нашего закона, тогда, конечно, действуют наши институты по сохранению законности. Но как у демократической страны у нас есть определенный уровень терпимости, даже если мы не согласны с такими взглядами. Демократия - это плюралистическое общество, но всему есть предел. Если этот предел превышается, то возникают последствия", - заявил президент Латвии.

Многие комментаторы интервью обратили внимание на то, что Левитс отвечал на вопросы на английском языке, в то время как украинский журналист говорил по-русски: "Он что, забыл русский язык? Почему интервью не на государственном языке? Тем временем Левитс знает русский язык на 100 процентов. Не понимаю, почему он не говорит по-русски".

"Что бы Вы сказали Путину?"

"Я бы ему сказал, что, без сомнений, Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам. Это все, что я могу сказать российскому лидеру. Вы должны отступить и уважать международное право, потому что международное право работает для всех людей, всех стран, включая, конечно, и Россию", - заявил Левитс.

И здесь люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни писали: "Молодец, красиво ответил. Достойно". "Респект" и т. д., а кто-то оставил такой комментарий: "Дмитрий, лучше бы вы спросили у народа Латвии, что тот сказал бы Левитсу".

Видео: Эгил Левитс в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона"