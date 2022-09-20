Заполненность немецких газохранилищ превысило 90%, несмотря на полную остановку газопровода "Северный поток - 1", сообщает издание Deutschlandfunk со ссылкой на данные, предоставленные европейскими операторами газохранилищ.
Газохранилища в Европе почти заполнены, цены падают
По планам правительства Германии, к 1 ноября немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее чем на 95%. Такое наполнение газом соответствует нормативному объему потребления в январе-феврале.
С начала сентября российская государственная газовая компания "Газпром" полностью прекратила эксплуатацию газопровода "Северный поток - 1". Отныне Германия получает весь свой газ из трубопроводов, соединяющих страну с Норвегией, Нидерландами и Бельгией. Ближе к концу года ожидается запуск двух терминалов СПГ на северном побережье Германии.
Германия также договорилась о поставках природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и ряда африканских стран.
В целом заполненность хранилищ газа в Евросоюзе составляет в среднем 86%. Это опережает график, так как ожидалось, что заполненность 80% будет достигнута к 1 ноября.
Это, в свою очередь, повлияло и на цену контрактов на природный газ в октябре - она снизилась на 12,6% в пятницу, 16 сентября, в ответ на новость об успешном заполнении газохранилищ, упав до 187 евро за мегаватт-час. В начале прошлой недели средняя цена на газ составляла около 215 евро за мегаватт-час.
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