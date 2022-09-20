Газохранилища в Европе почти заполнены, цены падают

По планам правительства Германии, к 1 ноября немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее чем на 95%. Такое наполнение газом соответствует нормативному объему потребления в январе-феврале.

С начала сентября российская государственная газовая компания "Газпром" полностью прекратила эксплуатацию газопровода "Северный поток - 1". Отныне Германия получает весь свой газ из трубопроводов, соединяющих страну с Норвегией, Нидерландами и Бельгией. Ближе к концу года ожидается запуск двух терминалов СПГ на северном побережье Германии.

Германия также договорилась о поставках природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и ряда африканских стран.

В целом заполненность хранилищ газа в Евросоюзе составляет в среднем 86%. Это опережает график, так как ожидалось, что заполненность 80% будет достигнута к 1 ноября.

Это, в свою очередь, повлияло и на цену контрактов на природный газ в октябре - она снизилась на 12,6% в пятницу, 16 сентября, в ответ на новость об успешном заполнении газохранилищ, упав до 187 евро за мегаватт-час. В начале прошлой недели средняя цена на газ составляла около 215 евро за мегаватт-час.