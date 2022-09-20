Пользователь Facebook написал о том, как, превысив максимально разрешенную скорость, получил от Управления безопасности дорожного движения Госполиции Латвии уведомление о штрафе на литовском языке. RUS TVNET обратился за разъяснениями в Государственную полицию.
Рижанин получил уведомление о штрафе на литовском. Что происходит?
"Ехал на [кар]шеринговой машине, превысил скорость на 15 км/ч, получил письмо, судя по всему, с квитанцией для оплаты штрафа на... ЛИТОВСКОМ языке. Я признаю, что нарушил, от уплаты не уклоняюсь, но, дорогие Valsts policija и Valsts valodas centrs, простите, я не понимаю по-литовски", - написал пользователь соцсети, не отрицая, что ехал со скорость 65 км/ч там, где максимально разрешенная скорость составляла 50 км/ч.
За разъяснениями - не является ли это письмо мошенническим, и если нет, то почему оно составлено на литовском - мы обратились в каршеринговый сервис CityBee и Госполицию.
Комментарий полиции
В соответствии с законом в целях обеспечения безопасности дорожного движения и выявления собственников и водителей иностранных транспортных средств был проведен обмен информацией о нарушениях правил дорожного движения, в том числе о превышении разрешенного лимита скорости, между Латвией и Литвой.
В соответствии с законом владелец или водитель транспортного средства, зарегистрированного в другом государстве-члене Европейского союза, либо водитель, на чьем транспортном средстве было совершено нарушение правил дорожного движения, уведомляется о нарушении на языке той страны, которая упомянута в регистрационном документе этого транспортного средства, либо на одном из официальных языков этого государства (в данном случае автомобиль был зарегистрирован в Литве).
Оповещение, указанное в данном случае - аутентичное, оно было отправлено Отделом фоторадаров Госполиции.
Комментарий CityBee
Каршеринговый сервис CityBee в своем комментарии для RUS TVNET повторяет сказанное полицией: "Если поездка, во время которой было произошло нарушение, совершается на автомобиле, зарегистрированном в Литве, Госполиция запрашивает информацию о нарушителе у владельца автомобиля, которым в данном случае является предприятие CityBee Lietuva. Этот запрос был получен на английском языке, ответ был предоставлен в том же виде", - сказано в комментарии предприятия.
Также в CityBee указали, что не могут повлиять на язык, на котором полиция передает оповещения клиенту, совершившему нарушение.
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