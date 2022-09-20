Рижанин получил уведомление о штрафе на литовском. Что происходит?

"Ехал на [кар]шеринговой машине, превысил скорость на 15 км/ч, получил письмо, судя по всему, с квитанцией для оплаты штрафа на... ЛИТОВСКОМ языке. Я признаю, что нарушил, от уплаты не уклоняюсь, но, дорогие Valsts policija и Valsts valodas centrs, простите, я не понимаю по-литовски", - написал пользователь соцсети, не отрицая, что ехал со скорость 65 км/ч там, где максимально разрешенная скорость составляла 50 км/ч.

За разъяснениями - не является ли это письмо мошенническим, и если нет, то почему оно составлено на литовском - мы обратились в каршеринговый сервис CityBee и Госполицию.

Комментарий полиции

В соответствии с законом в целях обеспечения безопасности дорожного движения и выявления собственников и водителей иностранных транспортных средств был проведен обмен информацией о нарушениях правил дорожного движения, в том числе о превышении разрешенного лимита скорости, между Латвией и Литвой.