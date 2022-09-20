Путин: Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе

"Главное - если у вас есть желание, если вам так тяжело, просто снимайте санкции с "Северного потока - 2", а это 55 миллиардов кубометров газа в год. Просто нажмите на кнопку, и все запустится", - после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане заявил Путин.

Он также раскритиковал "зеленую повестку дня" и стремление ЕС использовать возобновляемые источники энергии, которые, по его словам, вызвали энергетический кризис еще до войны России с Украиной.

Газопровод "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, строительство которого было завершено в сентябре, проходит параллельно "Северному потоку-1", по которому топливо доставляется из России в Европу. Новый трубопровод должен был удвоить потоки российского газа в Европу, но он так и не был запущен, потому что Германия отложила проект за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

В начале сентября российский государственный газовый гигант "Газпром" полностью прекратил поставки в Европу по "Северному потоку-1", подчеркнув, что остановка вызвана техническими причинами.