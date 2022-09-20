Блогер умышленно мешал работе пограничников, ему грозит штраф в 700 евро

Мужчина, который ранее бесчисленное количество раз ходил в различные учреждения, как он сам утверждает, чтобы "пощупать систему", умышленно нарушал работу учреждений, а также записал и разместил в социальных сетях несколько видеороликов, в которых пытался скомпрометировать сотрудников, но на этот раз он нарушил не только этические и моральные нормы, но и закон.

18 сентября во время иммиграционного контроля на трассе Рига - Елгава - Шяуляй был остановлен автомобиль, которым управлял мужчина. На требование пограничников предъявить водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство, мужчина пытался воспрепятствовать действиям должностных лиц, приводя различные отговорки, в том числе требуя "подписанных чернилами" разрешений на право пограничников проверять документы и ставил под сомнение существование Латвийской Республики.

Несмотря на то, что мужчину отпустили с места происшествия, это не снимает с него ответственности за совершенное административное правонарушение, то есть согласно статье 25 ПДД водитель транспортного средства обязан предъявить водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, техпаспорт транспортного средства, а также другие документы.

В конкретном случае мужчина не выполнил законные требования пограничников и своими действиями воспрепятствовал деятельности должностного лица, что является административно наказуемым правонарушением.

Закон об административной ответственности предусматривает, что должностное лицо вправе принять решение о возбуждении административного дела не позднее трех рабочих дней с момента получения информации о возможном административном правонарушении.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено административное дело и ему грозит штраф в размере до ста сорока штрафных единиц, или 700 евро.