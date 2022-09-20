На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции в Яунмарупе Марупского края констатировали 51 килограмм марихуаны, общая стоимость которых составляет порядка 500 000 евро.
Видео ⟩ Полиция в Яунмарупе обнаружила 51 килограмм марихуаны
Как отметила представитель Госполиции Гита Гжибовска, марихуана была обнаружена в результате длительной и целенаправленной работы, в рамках расследования уголовного процесса о контрабанде наркотиков.
Полиция получила информацию о контрабанде наркотиков из-за рубежа, в частности, о ввозе марихуаны на территорию Латвии при помощи грузовиков. Стражи порядка долго расследовали это дело, осуществляя оперативные и процессуальные действия, и получили информацию о человеке, связанном с этим преступлением.
13 сентября этого года полицейские в связи с незаконным оборотом наркотических средств в Риге задержали мужчину 1976 года рождения, который, возможно, связан с преступной группировкой из-за рубежа, скорее всего, из Испании.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что этот человек долгое время занимался незаконной торговлей наркотиками. Ранее он уже был судим.
В тот же день полицейские в Яунмарупе Марупского края провели обыск в подвале связанного с мужчиной частного дома, где обнаружили примерно 51 килограмм марихуаны, разделенный по 1 килограмму и упакованный. Скорее всего, эта марихуана была привезена из Испании и была предусмотрена для рынка стран Балтии, в том числе реализации в Латвии.
У подозреваемого было изъято примерно 50 000 евро и легковой автомобиль Maserati, скорее всего, приобретенный на полученные преступным путем средства.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс. Виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста. Изъятая марихуана будет передана на уничтожение Государственному агентству обеспечения.
В рамках начатого уголовного процесса продолжается активное расследование, выясняются другие вовлеченные лица.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!