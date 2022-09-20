Видео ⟩ Полиция в Яунмарупе обнаружила 51 килограмм марихуаны

Как отметила представитель Госполиции Гита Гжибовска, марихуана была обнаружена в результате длительной и целенаправленной работы, в рамках расследования уголовного процесса о контрабанде наркотиков.

Полиция получила информацию о контрабанде наркотиков из-за рубежа, в частности, о ввозе марихуаны на территорию Латвии при помощи грузовиков. Стражи порядка долго расследовали это дело, осуществляя оперативные и процессуальные действия, и получили информацию о человеке, связанном с этим преступлением.

13 сентября этого года полицейские в связи с незаконным оборотом наркотических средств в Риге задержали мужчину 1976 года рождения, который, возможно, связан с преступной группировкой из-за рубежа, скорее всего, из Испании.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что этот человек долгое время занимался незаконной торговлей наркотиками. Ранее он уже был судим.