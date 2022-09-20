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Полиция просит о помощи в поисках двух несовершеннолетних девочек

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Полиция просит о помощи в поисках двух несовершеннолетних девочек
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Синтия Акуле и Агния Трофимова
Синтия Акуле и Агния Трофимова Фото: Valsts policija

Валмиерский участок Рижского регионального управления Госполиции Видземского региона разыскивает несовершеннолетних Синтию Акуле 2007 года рождения и Агнию Трофимову 2006 года рождения.

Несовершеннолетние 14 сентября этого года в 19 часов вышли из учреждения Centrs Valdardze и до сих пор не вернулись. Полиция отмечает, что девочки были замечены в Риге.

Приметы Акуле: рост 165 сантиметров, корпулентная, блондинка. Была одета в ярко-розовый джемпер с рисунком, синие джинсы и кроссовки.

Приметы Трофимовой: рост 170 сантиметров, светло-каштановые волосы. Была одета в черный джемпер с рисунком, черные джинсы и черные кроссовки.

Полиция просит осмотреть фотографии девочек и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о местонахождении Акуле и Трофимовой или любая другая ценная для их поисков информация, позвонить по номерам телефонов 64201354, 25484666 или 110.

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