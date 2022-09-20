Валмиерский участок Рижского регионального управления Госполиции Видземского региона разыскивает несовершеннолетних Синтию Акуле 2007 года рождения и Агнию Трофимову 2006 года рождения.
Полиция просит о помощи в поисках двух несовершеннолетних девочек
Несовершеннолетние 14 сентября этого года в 19 часов вышли из учреждения Centrs Valdardze и до сих пор не вернулись. Полиция отмечает, что девочки были замечены в Риге.
Приметы Акуле: рост 165 сантиметров, корпулентная, блондинка. Была одета в ярко-розовый джемпер с рисунком, синие джинсы и кроссовки.
Приметы Трофимовой: рост 170 сантиметров, светло-каштановые волосы. Была одета в черный джемпер с рисунком, черные джинсы и черные кроссовки.
Полиция просит осмотреть фотографии девочек и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о местонахождении Акуле и Трофимовой или любая другая ценная для их поисков информация, позвонить по номерам телефонов 64201354, 25484666 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!