Полиция просит о помощи в поисках двух несовершеннолетних девочек

Несовершеннолетние 14 сентября этого года в 19 часов вышли из учреждения Centrs Valdardze и до сих пор не вернулись. Полиция отмечает, что девочки были замечены в Риге.

Приметы Акуле: рост 165 сантиметров, корпулентная, блондинка. Была одета в ярко-розовый джемпер с рисунком, синие джинсы и кроссовки.

Приметы Трофимовой: рост 170 сантиметров, светло-каштановые волосы. Была одета в черный джемпер с рисунком, черные джинсы и черные кроссовки.

Полиция просит осмотреть фотографии девочек и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о местонахождении Акуле и Трофимовой или любая другая ценная для их поисков информация, позвонить по номерам телефонов 64201354, 25484666 или 110.