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В Эстонии выйдет на свободу еще один пожизненно заключенный. Мужчине 48 лет

rus.postimees.ee
В Эстонии выйдет на свободу еще один пожизненно заключенный. Мужчине 48 лет
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Ромео Калда.
Ромео Калда. Фото: Peeter Langovits

48-летний Ромео Калда, отбывающий пожизненный срок за убийство полицейского, выйдет из тюрьмы досрочно, пишет Rus.Postimees.

Хотя прокуратура не поддержала его освобождение, во вторник Вируский уездный суд постановил освободить Калда, который находится в тюрьме уже более 26 лет.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в окружном суде.

Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после поправки к Уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в Ласнамяэ в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.

В последний раз Калда представал перед судом по так называемому делу тюрьмы Мурру, где он был признан виновным в подстрекательстве к убийству и пыткам, а восьмилетний тюремный срок, к которому он был приговорен, считался покрытым его пожизненным заключением.

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