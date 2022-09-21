Результатом объявленной Путиным частичной мобилизации станет увеличение в Украине числа недостаточно оснащенных и слабомотивированных российских подразделений, отметил в Twitter руководитель расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Сартс объясняет, к чему может привести объявленная Путиным частичная мобилизация
"Надо будет посмотреть, какое количество [солдат] это коснется, но в целом система снабжения вооруженных сил России не справляется с ныне существующим объемом.
Поэтому в результате в Украине будет больше слабооснащенных и маломотивированных подразделений", - сказал Сартс.
Пройдет много времени, прежде чем эти подразделения прибудут на поле боя, отметил Сартс, упомянув о необходимости, например, обучения.
Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.
По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.
По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.
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