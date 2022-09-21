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Сартс объясняет, к чему может привести объявленная Путиным частичная мобилизация

rus.tvnet.lv/LETA
Сартс объясняет, к чему может привести объявленная Путиным частичная мобилизация
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Глава расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Янис Сартс
Глава расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Янис Сартс Фото: Edijs Pālens/LETA

Результатом объявленной Путиным частичной мобилизации станет увеличение в Украине числа недостаточно оснащенных и слабомотивированных российских подразделений, отметил в Twitter руководитель расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

"Надо будет посмотреть, какое количество [солдат] это коснется, но в целом система снабжения вооруженных сил России не справляется с ныне существующим объемом.

Поэтому в результате в Украине будет больше слабооснащенных и маломотивированных подразделений", - сказал Сартс.

Пройдет много времени, прежде чем эти подразделения прибудут на поле боя, отметил Сартс, упомянув о необходимости, например, обучения.

Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.

По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.

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