Путин объявил о частичной мобилизации в России: главное из его обращения

Объявлена частичная мобилизация в России

"Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию", - заявил президент (цитата телеканала РЕН).

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, говорится в обращении Путина, пишет "Медуза".

Указ о частичной мобилизации уже подписан президентом РФ.

О референдумах в Донбассе

"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремление определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил Путин (цитата из Telegram-канала "Подъем").

Президент РФ добавил, что Россия сделает все, чтобы создать безопасные условия для проведения референдумов. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

О ядерном оружии