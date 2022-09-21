В среду, 21 сентября, в российских СМИ показали специальное обращение президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. Этого обращения ждали с 20 сентября. RUS TVNET собрал главное.
Путин объявил о частичной мобилизации в России: главное из его обращения
Объявлена частичная мобилизация в России
"Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию", - заявил президент (цитата телеканала РЕН).
Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, говорится в обращении Путина, пишет "Медуза".
Указ о частичной мобилизации уже подписан президентом РФ.
О референдумах в Донбассе
"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремление определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил Путин (цитата из Telegram-канала "Подъем").
Президент РФ добавил, что Россия сделает все, чтобы создать безопасные условия для проведения референдумов. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
О ядерном оружии
В отношении России ведется ядерный шантаж, заявил Путин в телеобращении и добавил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства", пишет Русская служба BBC.
"Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - заявил он.
Свое обращение Владимир Путин завершил словами: "Верю в вашу поддержку".
Ранее сообщалось, что 20 сентября российские СМИ анонсировали, что президент России Владимир Путин выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. Кроме того, было обещано и выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу. После 22 часов российские телеканалы RT и Первый канал удалили анонсы трансляции обращения Путина. По информации Forbes и Baza, показ обращения отложили на утро 21 сентября.
Напомним, 20 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести "референдумы о присоединении к России". Они пройдут 23-27 сентября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!