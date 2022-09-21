Станет прохладнее: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется слабый, чаще всего северный.

Температура воздуха в ночное время преимущественно понизится до +5...+10 градусов, под ясным небом столбики термометров местами опустятся до нулевой отметки. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

На следующей неделе, согласно текущему прогнозу, усилится юго-восточный ветер, временами будут идти дожди, возможны сильные ливни. В самые теплые ночи температура воздуха на большей части территории страны сохранится выше +10 градусов, а в самые теплые дни достигнет +15...+18 градусов.

Средняя температура воздуха во второй декаде сентября в Латвии была +11,3 градуса, или на 1,4 градуса выше, чем в начале месяца, но все же оставалась на 0,8 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первая декада месяца была на 4,1 градуса холоднее обычного.

Самая низкая температура воздуха в середине сентября составила -0,9 градуса 11 числа в Зосены, а самая высокая, +18,8 градуса - 11 и 12 сентября в Руцаве.

В первой декаде месяца было побито 24 рекорда холода, во второй декаде - только три.

Количество осадков в середине сентября колебалось от 8,5 мм в Дагде до 82,5 мм в Айнажи, где количество осадков достигло 141% месячной нормы. Самые сильные порывы ветра - 18,7 метра в секунду - наблюдались 16 сентября в Даугавгриве.