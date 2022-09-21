В ходе работ по демонтажу Брасского моста повреждены магистральный водопровод Rīgas udes и его связной узел на улице Гауяс, 1а, сообщили в компании.
Из-за повреждения трубопровода в некоторых районах Риги возможны перебои с водой
Из-за повреждения трубопровода в некоторых районах Риги возможны перебои с водой
Авария локализована и продолжается устранение ее последствий, однако сохраняется вероятность помутнения воды и снижения напора воды в верхних этажах жилых домов.
В основном это может затронуть микрорайоны Саркандаугава, Межапарк, Милгравис, Вецмилгравис и Вецаки.
Ожидается, что авария будет устранена к вечеру среды.
Соответствующее давление воды будет восстановлено в течение ночи, но в четверг еще могут быть проблемы с качеством воды.
Как сообщалось, в Риге идет реконструкция Брасского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца 2023 года.
Галерея: Ремонт моста Браса
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!