Из-за повреждения трубопровода в некоторых районах Риги возможны перебои с водой

Авария локализована и продолжается устранение ее последствий, однако сохраняется вероятность помутнения воды и снижения напора воды в верхних этажах жилых домов.

В основном это может затронуть микрорайоны Саркандаугава, Межапарк, Милгравис, Вецмилгравис и Вецаки.

Ожидается, что авария будет устранена к вечеру среды.

Соответствующее давление воды будет восстановлено в течение ночи, но в четверг еще могут быть проблемы с качеством воды.

Как сообщалось, в Риге идет реконструкция Брасского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца 2023 года.

Галерея: Ремонт моста Браса