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Из-за повреждения трубопровода в некоторых районах Риги возможны перебои с водой

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за повреждения трубопровода в некоторых районах Риги возможны перебои с водой
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Брасовский мост.
Брасовский мост. Фото: Zane Bitere/LETA

В ходе работ по демонтажу Брасского моста повреждены магистральный водопровод Rīgas udes и его связной узел на улице Гауяс, 1а, сообщили в компании.

Авария локализована и продолжается устранение ее последствий, однако сохраняется вероятность помутнения воды и снижения напора воды в верхних этажах жилых домов.

В основном это может затронуть микрорайоны Саркандаугава, Межапарк, Милгравис, Вецмилгравис и Вецаки.

Ожидается, что авария будет устранена к вечеру среды.

Соответствующее давление воды будет восстановлено в течение ночи, но в четверг еще могут быть проблемы с качеством воды.

Как сообщалось, в Риге идет реконструкция Брасского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца 2023 года.

Галерея: Ремонт моста Браса

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