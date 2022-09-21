Берлин считает мобилизацию в РФ признаком провала в Украине

Депутаты бундестага из входящей в правящую коалицию СДПГ расценивают объявление частичной мобилизации в России как "признак слабости" российского руководства. "Но это и новая эскалация", - заявила парламентский секретарь фракции социал-демократов Катя Маст (Katja Mast). По ее словам, решение Путина является свидетельством того, что он готов продолжить агрессию, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину, обороняющуюся от российского вторжения.

"Новая эскалация Путина не располагает нас к тому, чтобы увидеть возможность скорых переговоров о мире", - добавила она. В вопросах поставок вооружений Украине Маст призвала по-прежнему придерживаться договоренностей с союзниками и не принимать решений в одиночку.

В бундестаге заявляют об отчаянии Путина

Представитель еще одной из правящих партий - Свободной демократической партии (СвДП) - видит в решении Путина жест отчаяния. Оно свидетельствует о значительных военных потерях России, уверен представитель фракции СвДП Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). "Медленно, но верно отчаяние берет верх над Владимиром Путиным и министерством обороны", - заявил он dpa. Политик не исключил возможность дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Германия будет и дальше "твердо стоять на стороне Украины".