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В Изюме из братских могил эксгумировано 320 тел

rus.tvnet.lv
В Изюме из братских могил эксгумировано 320 тел
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Эксгумация могил в Изюме
Эксгумация могил в Изюме Фото: Reuters/ScanPix

В Изюме эксгумировали тела 320 мирных жителей и 18 военнослужащих. Извлечение тел из оставшихся после российской оккупации могил завершится 23 августа, сказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, сообщает Русская служба BBC.

"Следы пыток, связанные руки, огнестрельные ранения, переломы, травмы от подрывов фугасов. Полиция в Изюме продолжает эксгумацию тел погибших. Всего по состоянию на 21 сентября эксгумировано 320 тела погибших из место массового захоронения, в том числе тела двух детей", - говорится в сообщении.

В лесах рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации было обнаружено 445 свежих могил. В некоторых из них было больше одного тела.

Местные жители, которые находись на оккупированных территориях, стали свидетелями военных преступлений. Они дают следователям показания о местах, где находились российские войска, о расположении штабов, комендатур, местах заключения и пыток украинцев.

"Одна из пыточных камер обнаружена в Изюмском РОВД. Там уже работают следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Галерея: эксгумация в Изюме

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