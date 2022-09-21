В Изюме из братских могил эксгумировано 320 тел

"Следы пыток, связанные руки, огнестрельные ранения, переломы, травмы от подрывов фугасов. Полиция в Изюме продолжает эксгумацию тел погибших. Всего по состоянию на 21 сентября эксгумировано 320 тела погибших из место массового захоронения, в том числе тела двух детей", - говорится в сообщении.

В лесах рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации было обнаружено 445 свежих могил. В некоторых из них было больше одного тела.

Местные жители, которые находись на оккупированных территориях, стали свидетелями военных преступлений. Они дают следователям показания о местах, где находились российские войска, о расположении штабов, комендатур, местах заключения и пыток украинцев.

"Одна из пыточных камер обнаружена в Изюмском РОВД. Там уже работают следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Галерея: эксгумация в Изюме