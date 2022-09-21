Рейтинг партий: лидирует "Новое единство", "Согласие" продолжает падать

Служба новостей ReTV подчеркивает, что данные о партийных рейтингах были составлены компанией Factum Group. Размер выборки составил 2162 гражданина Латвии, участвовавших в выборах. Если бы выборы проводились в период голосования, в них приняли бы участие 51,3% граждан, имеющих право голоса.

Партия "Новое единство" получила в рейтинге 22,6%, на втором месте - "Национальное объединение" с 9,3%, а замыкает тройку лидеров партия "Объединенный список" с 9%.

Как говорится в сообщении о рейтингах, у "Нового единства" наблюдается небольшой рост популярности, а вот у "Национального объединения", как и две недели назад, наблюдается падение почти на один процентный пункт. С другой стороны, "Объединенный список" испытал небольшое, но все же падение впервые с момента проведения измерений.

На четвертом месте "Прогрессивные" с 8,8 %. Как отмечает ReTV, наибольший рост рейтинга этой политической силы произошел в середине сентября - на 1,5 процентных пункта.

"Согласие" находится на пятом месте с 8%, но испытала самое большое падение из всех 19 партий - на один процентный пункт.

Шестое место занял "Союз зеленых и крестьян" - 7%. Партия испытала падение на полпроцента. "Для развития/За!" продолжает падать. На этот раз рейтинг составил 6,3% и снизился на 0,6 %. На восьмом месте "За стабильность!" - у него 6,2%, а "Латвия на первом месте" с трудом преодолевает пятипроцентный барьер, достигая ровно 5%.

Если бы сегодня состоялись выборы в 14-й Сейм, в парламенте было бы представлено девять партий.

За чертой прохождения в Сейм находится "Русский союз Латвии" с 4,8%, "Консервативные" с 4,6%. Далее следует партия "Каждому и каждой" с 4%, который увеличился на 0,7 процентных пункта.