"Ну и кто тогда врет сейчас?". Спор о "слугах Лембергса" и Украине

На вопрос, почему Зеленая партия вышла из СЗК, Шмитс пояснил, что разделились мнения о том, как быть дальше. "Зеленые хотели идти вперед, а крестьяне - обратно". По его словам, встал вопрос, ты слуга или ты сам принимаешь решение? "Одни хотели остаться слугами Лембергса. Были уже приняты решения, как избирать кандидата в премьеры, во внутренних дискуссиях. Но три звонка, и это все закончилось. И тогда, конечно, было ясно, что Зеленая партия там не останется".

Дидзис Шмитс ("Объединенный список") Фото: Кадр из видео

По словам Шмитса, это лишь одна причина. Но была и другая, более важная. "Абсолютно последнюю точку над i поставил сам Лембергс, его первые комментарии после того, как Россия напала на Украину. Мол, в принципе, это произошло, потому что "Зеленский не смог выполнять Минские договоренности. В принципе, что Украина каким-то образом сама виновата, что Россия на нее напала". Такие высказывания Лембергса для Зеленой партии стали последней каплей", - отметил Шмитс.

"Там книга закрылась. И пошел этот процесс. Так получилось, что это совпало с тем, что Улдис Пиленс (лидер "Объединенного списка". - Прим. ред.) понял, что после 24 февраля не может сидеть и смотреть на то, что творится в латвийской политике, что он должен идти и менять". По заверениям Шмитса, у нового списка сложилась "синергия" на основе дискуссий.

Версия Нормунда Аудзишса (СЗК)