"Вот тут мы и поспорим", - заявил представитель "Объединенного списка" Дидзис Шмитс, комментируя уход "Зеленой партии" из Союза зеленых и крестьян (СЗК). Он обращался к Нормунду Аудзишсу, своему визави в рамках эфира "Кто вам платит?/Дебаты". Аудзишс - представитель СЗК, присягнувшей на верность Айварсу Лембергсу.
"Ну и кто тогда врет сейчас?". Спор о "слугах Лембергса" и Украине
СЗК был союзом зеленых (Латвийская зеленая партия) и крестьян (Крестьянский союз Латвии). В мае этого года Латвийская зеленая партия из СЗК вышла. С ними же ушла и Лиепайская партия, и вместе с Латвийским объединением регионов они организовали "Объединенный список". При этом СЗК свое название решили не менять. Кандидатом в премьер-министры от СЗК значится Айварс Лембергс, несмотря на то, что его обвиняют в коррупционных преступлениях. Это и стало одной из главных причин раскола в СЗК. Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и Нормунд Аудзишс (СЗК) в эфире "Кто вам платит?" поговорили об этом расколе подробнее.
Версия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список")
"Да, конечно, бренд "зеленые крестьяне" звучит лучше, чем бренд "красные крестьяне". Это ясно - если прийти на выборы с "красными крестьянами", то есть с социал-демократами, то это, конечно, полное фиаско. (Отсылка к принятию в ряды СЗК Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП). - Прим. ред.). Поэтому немножко обманываем избирателя, оставляем старый бренд, хотя половины от этого уже нет", - съязвил Шмитс.
На вопрос, почему Зеленая партия вышла из СЗК, Шмитс пояснил, что разделились мнения о том, как быть дальше. "Зеленые хотели идти вперед, а крестьяне - обратно". По его словам, встал вопрос, ты слуга или ты сам принимаешь решение? "Одни хотели остаться слугами Лембергса. Были уже приняты решения, как избирать кандидата в премьеры, во внутренних дискуссиях. Но три звонка, и это все закончилось. И тогда, конечно, было ясно, что Зеленая партия там не останется".
По словам Шмитса, это лишь одна причина. Но была и другая, более важная. "Абсолютно последнюю точку над i поставил сам Лембергс, его первые комментарии после того, как Россия напала на Украину. Мол, в принципе, это произошло, потому что "Зеленский не смог выполнять Минские договоренности. В принципе, что Украина каким-то образом сама виновата, что Россия на нее напала". Такие высказывания Лембергса для Зеленой партии стали последней каплей", - отметил Шмитс.
"Там книга закрылась. И пошел этот процесс. Так получилось, что это совпало с тем, что Улдис Пиленс (лидер "Объединенного списка". - Прим. ред.) понял, что после 24 февраля не может сидеть и смотреть на то, что творится в латвийской политике, что он должен идти и менять". По заверениям Шмитса, у нового списка сложилась "синергия" на основе дискуссий.
Версия Нормунда Аудзишса (СЗК)
Обвиненный в служении Лембергсу Нормунд Аудзишс с такой постановкой вопроса не согласился: "Это полностью не так. Я ни на минуту не чувствую, что я слуга. (...) Я тоже остаюсь в СЗК, и часто бывают собрания, где присутствует Лембергс. И это не так, что он под себя как-то очень агрессивно или настойчиво что-то делает. У него есть очень серьезные аргументы, и он как хозяин принимает решение. Это для меня очень важно как для предпринимателя. Я вижу, что он работает очень четко. Если есть какая-то задача, то она просматривается полностью со всех сторон. Финансы - почему столько? Когда это сделаем? Очень и очень четко. И это мне очень нравится. И потому я его тоже вижу как премьер-министра".
Репутация Лембергса-хозяйственника разыгрывается уже десятилетиями. В то же время 22 февраля 2021 года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Его признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также в даче заведомо ложных показаний.
Поспорил Аудзишс и с тем, как трактовать слова Лембергса об Украине. "И насчет того, что он высказался, когда Россия напала на Украину. Но я не знаю, как Зеленая партия читает. Я просто не могу понять, откуда они это вырывают, потому что там нет таких слов, что Зеленский виноват сам, что-то не сделал. И Лембергс все время, 100 раз аргументировал, что он за Украину, он против российского нападения...".
В этот момент Шмитс привел прямую речь Лембергса на латышском языке в издании Ventas balss: "Zelenskis nevar izpildīt Minskas vienošanos kaut vai tāpēc, ka tādā gadījumā Labais sektors nometīs viņu no prezidenta krēsla. Bet nepildīt to viņš arī nevar, jo tas jau arī noveda pie pašreizējās situācijas" (в переводе: "Зеленский не может выполнить Минские соглашения хотя бы потому, что тогда правый сектор скинет его с поста президента. Но и не выполнять он их тоже не может, потому что это и привело к нынешней ситуации).
Шмитс тут же добавил: "Что там неясно?". На что Аудзишс ответил: "Ну, это неясно. Не сказано, что он против Украины". Шмитс парировал тем, как он услышал Лембергса: "И я считаю, что Украина виновата в начале войны против Украины. В принципе, да? Нет, как нет?".
"Нет", - ответил Аудзишс. Шмитс в ответ: "Это у нас не с русским проблема. Я вижу с латышским языком проблема".
Аудзишс пояснил, что общественность не так поняла и трактовала слова Лембергса. На уточняющий вопрос Шмитса, говорил ли Аудзишс с Лембергсом на эту тему лично, политик ответил утвердительно, на что представитель "Объединенного списка" резюмировал: "Ну и кто тогда врет сейчас?".
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