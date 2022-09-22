Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором женщина обвиняется в убийстве собственной матери с особой жестокостью, сообщает прокуратура.
Латвийка убила собственную мать: ей грозит пожизненное
Латвийка убила собственную мать: ей грозит пожизненное
Согласно обвинительному акту, женщина, движимая личными мотивами, а также гневом и агрессией, подошла к кровати, на которой в это время спала мать, и тупым предметом стала бить ее по всему телу. Также она несколько раз ударила мать ножом в лицо.
Потерпевшая от полученных травм скончалась.
Такое преступление наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
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