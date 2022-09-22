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Латвийка убила собственную мать: ей грозит пожизненное

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Латвийка убила собственную мать: ей грозит пожизненное
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором женщина обвиняется в убийстве собственной матери с особой жестокостью, сообщает прокуратура.

Согласно обвинительному акту, женщина, движимая личными мотивами, а также гневом и агрессией, подошла к кровати, на которой в это время спала мать, и тупым предметом стала бить ее по всему телу. Также она несколько раз ударила мать ножом в лицо.

Потерпевшая от полученных травм скончалась.

Такое преступление наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

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