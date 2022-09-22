35-я юбилейная RIGA FASHION WEEK - курс на устойчивое развитие

Фотографией грядущей RIGA FASHION WEEK стала работа стилиста Ольги Колотовой и фотографа Олега Зернова. Визажист и мастер по волосам Юлия Золберга, модель Надине Кирилова (The Runaways Models), ассистент стилиста Лаура Веролме. Одежда - от латвийского бренда NÓLÓ, дизайнера Виктории Йониене. Костюм дополнен аксессуарами бренда H&M.

"Имидж был создан в рамках Fashion story для сентябрьского номера журнала Pastaiga. Он отражает сезонный тренд в духе новой консервативности - классические вещи поданы в более дерзкой и современной интерпретации", - рассказывает Ольга Колотова.

Согласно статистическим данным, ежегодно индустрия производит от четырех до десяти процентов от общего объема выхлопов парниковых газов в атмосферу. Тем самым с каждым годом задача уменьшения негативного влияния индустрии моды на окружающую среду становится не просто трендом, а необходимостью.

"Для сохранения природных ресурсов планеты необходимо ограничить бездумное потребление, продиктованное постоянным стремлением к новизне. На протяжении многих сезонов основным принципом NÓLÓ является "медленная мода", а теперь еще и так называемый essentialism. Костюм, выбранный для имиджа Рижской недели моды, сшит из ткани dead stock, которая долгие годы пролежала без применения на складах и наконец обрела свою жизнь. Использование стоковых тканей значительно сокращает загрязнение окружающей среды. Качество и цвет подобраны таким образом, чтобы обеспечить универсальность и транссезонность модели - она комбинируется с различными аксессуарами и элементами одежды, одинаково хорошо функционирует как зимой, так и летом", - рассказывает дизайнер бренда NÓLÓ Виктория Йониене.