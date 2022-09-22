Политик Национального объединения Имант Парадниекс опубликовал в своем Twitter информацию, что с 1 октября экзамены Дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) гражданам и негражданам Латвии больше нельзя будет сдавать на русском языке. RUS TVNET обратился за комментарием в Дирекцию.
Экзамен в CSDD больше нельзя будет сдать на русском
Экзамен в CSDD больше нельзя будет сдать на русском
В целях обеспечения единого порядка использования языка квалификационные экзамены для водителей транспортных средств и судов в CSDD в будущем будут проводиться только на государственном языке, сказано в официальном ответе Дирекции.
Решение CSDD означает, что с 1 октября теоретические экзамены и экзамены по вождению для граждан или неграждан Латвии будут проводиться только на национальном языке.
В случаях, когда заявитель не является гражданином Латвии и не владеет латышским языком на достаточном уровне, экзамены и могут быть сданы на английском или русском языке или с помощью предоставленного заявителем сертифицированного переводчика.
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