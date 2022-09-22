Экзамен в CSDD больше нельзя будет сдать на русском

В целях обеспечения единого порядка использования языка квалификационные экзамены для водителей транспортных средств и судов в CSDD в будущем будут проводиться только на государственном языке, сказано в официальном ответе Дирекции.

Решение CSDD означает, что с 1 октября теоретические экзамены и экзамены по вождению для граждан или неграждан Латвии будут проводиться только на национальном языке.

В случаях, когда заявитель не является гражданином Латвии и не владеет латышским языком на достаточном уровне, экзамены и могут быть сданы на английском или русском языке или с помощью предоставленного заявителем сертифицированного переводчика.