В США представили боевой беспилотник будущего

Предполагается, что YFQ-42A будет работать в связке с истребителями пятого поколения, такими как F-35 Lightning II, в рамках более широкой стратегии ВВС по интеграции совместных беспилотных платформ в оперативную структуру.

По современным представлениям американских военных, в ходе будущих воздушных операций один пилотируемый истребитель сможет одновременно управлять несколькими беспилотниками, которые будут менее автономны, чем предполагалось ранее.

Аппарат входит в семейство беспилотных боевых систем Gambit компании General Atomics и основан на демонстрационной модели XQ-67A Off-Board Sensing Station, ранее разработанной совместно с исследовательской лабораторией ВВС США. Предложение General Atomics стало одной из двух платформ, отобранных ВВС США для первого этапа программы CCA, наряду с Anduril YFQ-44.

Летные испытания YFQ-42A планируется начать уже в этом году, хотя технические характеристики аппарата пока не раскрываются.