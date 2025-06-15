В США представили боевой беспилотник будущего

Компания General Atomics и Военно-воздушные силы США впервые представили публике полноразмерный макет перспективного боевого беспилотника YFQ-42A. Демонстрация прошла на авиашоу на базе ВВС Бил, открыв редкую возможность взглянуть на планы американских военных по совместному применению пилотируемых и беспилотных самолетов в будущих конфликтах.
Предполагается, что YFQ-42A будет работать в связке с истребителями пятого поколения, такими как F-35 Lightning II, в рамках более широкой стратегии ВВС по интеграции совместных беспилотных платформ в оперативную структуру.
По современным представлениям американских военных, в ходе будущих воздушных операций один пилотируемый истребитель сможет одновременно управлять несколькими беспилотниками, которые будут менее автономны, чем предполагалось ранее.
Аппарат входит в семейство беспилотных боевых систем Gambit компании General Atomics и основан на демонстрационной модели XQ-67A Off-Board Sensing Station, ранее разработанной совместно с исследовательской лабораторией ВВС США. Предложение General Atomics стало одной из двух платформ, отобранных ВВС США для первого этапа программы CCA, наряду с Anduril YFQ-44.
Летные испытания YFQ-42A планируется начать уже в этом году, хотя технические характеристики аппарата пока не раскрываются.
Ожидается, что беспилотник сможет нести две современные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Это позволит ему вести воздушный бой в поддержку пилотируемых платформ. Несмотря на то, что беспилотник не рассматривается как долговечный аппарат, его относительно низкая стоимость должна обеспечить командирам большую гибкость и допустимый уровень риска в боевых условиях.
Военно-воздушные силы США последовательно подчеркивают, что будущее авиационных операций связано с масштабируемыми формированиями из пилотируемых и беспилотных самолетов. YFQ-42A призван заполнить нишу между дорогостоящими высокотехнологичными платформами и более дешевыми системами, создавая так называемую "доступную массу", необходимую для компенсации ограниченного количества традиционных истребителей.
Показ полноразмерного макета на базе Бил является значимым публичным шагом, демонстрирующим будущее воздушных боев. Это первая презентация платформы за пределами засекреченных или закрытых мероприятий.
Компания General Atomics, уже более двух десятилетий поставляющая американским военным беспилотные авиационные системы, позиционирует YFQ-42A как эффективное боевое средство, которое существенно расширит возможности и оперативный радиус действий пилотируемых авиагрупп.
Ожидается, что по мере продолжения испытаний ВВС США будут уточнять оперативные концепции применения таких платформ, как YFQ-42A, в спорном воздушном пространстве и интеграции их в тактические соединения.
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