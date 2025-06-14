Вырастут штрафные баллы за опасные нарушения

Министерство сообщения (SM) подготовило проект новых правил, предусматривающих увеличение числа штрафных баллов, назначаемых водителям за превышение скорости, нарушения при обгоне, использование телефона во время вождения, недостаточную глубину протектора шин и другие нарушения, сообщает портал нормативных актов.
До сих пор за использование телефона за рулем начислялся один штрафной балл, в будущем планируют начислять два балла.
Также ранее не начислялись штрафные баллы за превышение разрешенной скорости от 11 до 20 километров в час (км/ч), однако теперь за это нарушение планируют начислять один балл. За превышение скорости от 21 до 30 км/ч количество баллов увеличится с одного до двух, от 31 до 40 км/ч - с двух до трех, таким образом, в каждом диапазоне штраф вырастет на один балл.
Будут ужесточены и наказания за нарушения при обгоне. Например, за обгон на регулируемом перекекстке количество баллов вырастет с одного до трех, а за обгон на железнодорожном переезде - с двух до трех баллов.
Кроме того, ужесточаются санкции за нарушения на железнодорожных переездах. За непропуск поезда планируется увеличить количество штрафных баллов с четырех до шести, а за выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора - также с четырех до шести баллов.
За недостаточную глубину протектора шин вместо одного штрафного балла теперь будет начисляться два.
При этом за езду без техосмотра будет начисляться один штрафной балл вместо нынешних двух, а за отсутствие обязательной страховки гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) - также один балл.
В настоящее время действующие правила Кабинета министров предусматривают, что при накоплении 16 штрафных баллов водитель лишается прав на один год, а для водителей со стажем менее двух лет права отнимаются уже после накопления десяти баллов.
Штрафные баллы действительны в течение двух лет с момента начисления, однако за нарушения, оцениваемые восемью баллами, срок действия составляет пять лет, уточняет Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).
Сейчас при накоплении четырех баллов водитель получает письменное предупреждение, при восьми баллах - направление на специальные курсы, которые необходимо посетить в течение шести месяцев. Если за это время водитель не пройдет курсы, он получит еще два штрафных балла, а начинающим водителям права запрещают использовать на год.
Как отмечает SM, водителям нередко сложно понять такую систему, поскольку обязательные курсы проходят только в Риге, и далеко не все могут их посетить. В результате даже при отсутствии новых нарушений водитель может лишиться прав просто за неявку на обучение.
Поправки предусматривают отмену шестимесячного срока, давая водителю возможность пройти курсы до момента накопления баллов, когда предусмотрено уже следующее наказание.
Одновременно для мотивации водителей сохраняется норма, согласно которой за успешное прохождение курсов количество штрафных баллов уменьшается на два, а при непрохождении дополнительные штрафные баллы не начисляются.
SM пояснили, что поправки подготовлены с целью стимулировать ответственное поведение водителей и повысить культуру безопасности на дорогах.
Заместитель директора департамента общественного транспорта SM и эксперт по дорожной безопасности Янис Калныньш подчеркивает, что система штрафных баллов действует в Латвии уже более 20 лет, однако до сих пор встречаются водители, которые регулярно и грубо нарушают правила дорожного движения.
"Чтобы снизить риски на дорогах и заставить таких водителей задуматься о своем поведении, министерство пересмотрело число баллов за отдельные нарушения, выделив именно те, которые представляют наибольшую опасность", - пояснил Калныньш.
Также поправки предусматривают, что штрафные баллы будут действовать и оказывать влияние на поведение водителей и после того, как они восстановят права после их лишения.
Штрафные баллы не будут начисляться за те нарушения, за которые предусмотрено лишение прав сроком на пять лет, например, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это уже одно из самых суровых наказаний.
Срок давности по штрафным баллам будет приостанавливаться и возобновляться только после окончания срока лишения водительских прав, что сделает систему баллов более действенной в долгосрочной перспективе.
CSDD является государственным акционерным обществом, занимающимся регистрацией транспорта в Латвии, выдачей водительских удостоверений, техническим осмотром автомобилей и другими услугами. Владельцем капитала дирекции является Министерство сообщения.
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