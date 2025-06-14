Вырастут штрафные баллы за опасные нарушения

При этом за езду без техосмотра будет начисляться один штрафной балл вместо нынешних двух, а за отсутствие обязательной страховки гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) - также один балл.

В настоящее время действующие правила Кабинета министров предусматривают, что при накоплении 16 штрафных баллов водитель лишается прав на один год, а для водителей со стажем менее двух лет права отнимаются уже после накопления десяти баллов.

Штрафные баллы действительны в течение двух лет с момента начисления, однако за нарушения, оцениваемые восемью баллами, срок действия составляет пять лет, уточняет Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Сейчас при накоплении четырех баллов водитель получает письменное предупреждение, при восьми баллах - направление на специальные курсы, которые необходимо посетить в течение шести месяцев. Если за это время водитель не пройдет курсы, он получит еще два штрафных балла, а начинающим водителям права запрещают использовать на год.

Как отмечает SM, водителям нередко сложно понять такую систему, поскольку обязательные курсы проходят только в Риге, и далеко не все могут их посетить. В результате даже при отсутствии новых нарушений водитель может лишиться прав просто за неявку на обучение.

Поправки предусматривают отмену шестимесячного срока, давая водителю возможность пройти курсы до момента накопления баллов, когда предусмотрено уже следующее наказание.