Штраф необоснован: водитель не согласен с решением полиции

Поскольку ему нужно было ехать в сторону Межапарка, он заранее, до улицы Ропажу, перестроился в правую полосу, чтобы на следующем перекрестке повернуть направо. По словам водителя, в тот момент ничто не указывало на нарушение правил дорожного движения. О нарушении он узнал лишь спустя несколько дней, когда получил уведомление от Рижской муниципальной полиции.

На улице Бривибас установлена камера видеонаблюдения, фиксирующая автомобилистов, въезжающих на полосу общественного транспорта.

"Здесь был уложен новый асфальт, никаких дорожных обозначений не было. Ничего плохого не подозревая, я заехал в эту полосу. Даже на видео, которое прислала полиция, видно, что разметки нет. После меня в эту же полосу въезжают еще трое водителей. Если бы здесь была разметка, я бы точно не поехал по этой полосе", - рассказывает Гинтс.

Программа Bez Tabu выяснила в Рижской думе, что асфальт был заменен 7 ноября, однако горизонтальная разметка появилась только почти через пять месяцев - когда позволила погода.