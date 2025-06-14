Штраф необоснован: водитель не согласен с решением полиции

Рижанин Гинтс, выезжая с улицы Структору на улицу Бривибас в Риге, двигался по левой полосе и даже не подозревал, что правая полоса предназначена для общественного транспорта, сообщает программа Bez Tabu.
Поскольку ему нужно было ехать в сторону Межапарка, он заранее, до улицы Ропажу, перестроился в правую полосу, чтобы на следующем перекрестке повернуть направо. По словам водителя, в тот момент ничто не указывало на нарушение правил дорожного движения. О нарушении он узнал лишь спустя несколько дней, когда получил уведомление от Рижской муниципальной полиции.
На улице Бривибас установлена камера видеонаблюдения, фиксирующая автомобилистов, въезжающих на полосу общественного транспорта.
"Здесь был уложен новый асфальт, никаких дорожных обозначений не было. Ничего плохого не подозревая, я заехал в эту полосу. Даже на видео, которое прислала полиция, видно, что разметки нет. После меня в эту же полосу въезжают еще трое водителей. Если бы здесь была разметка, я бы точно не поехал по этой полосе", - рассказывает Гинтс.
Программа Bez Tabu выяснила в Рижской думе, что асфальт был заменен 7 ноября, однако горизонтальная разметка появилась только почти через пять месяцев - когда позволила погода.
Дорожные знаки, указывающие, что правая полоса предназначена для общественного транспорта, были установлены примерно за 180 метров до участка. Гинтс утверждает, что, поворачивая с улицы Структору, он знаков не заметил.
Рижская муниципальная полиция отказалась лично комментировать ситуацию для Bez Tabu, объяснив это тем, что все уже изложено в письменном ответе.
"Повторно проанализировав материалы дела, можем подтвердить, что в действиях водителя усматривается нарушение. Суть нарушения подробно разъяснена в решении Рижской городской муниципальной полиции и доступна конкретному водителю. Поскольку нарушение очевидно, мы не видим необходимости дополнительно комментировать ситуацию устно", - ответила Рижская муниципальная полиция.
Независимый юрист отмечает, что теперь Гинтсу остается искать справедливости в суде. По его мнению, водителей заранее, за 200 метров, информировали о наличии полосы для общественного транспорта как дорожным знаком, так и разметкой рядом с ним.
"Четко видно, что при въезде в полосу у водителя с левой стороны была сплошная линия. У него было время понять, что он находится не там, где нужно. До начала сплошной линии он мог перестроиться в левую полосу. Тогда, возможно, его бы освободили от штрафа", - заметил юрист.
С решением полиции согласен и инструктор по вождению и теории Зигмарс Янсонс.
Гинтс же остается при своём мнении - по его словам, знак в начале участка трудно различим, и он, скорее всего, будет добиваться справедливости в суде.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu