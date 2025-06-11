PTAC внес латвийскую компанию по продаже авто в "черный список"

12 июля прошлого года потребитель приобрел подержанный автомобиль у Auto Blitz. Позже выяснилось, что в машине отсутствует несколько элементов комплектации, указанных в объявлении, - резиновые коврики в салоне, адаптер сцепного устройства, защита двигателя, а также сигнализация.

Покупатель согласился приобрести автомобиль без ряда недостающих элементов, однако отсутствие сигнализации обнаружилось только позже, когда сделка уже была завершена.

Учитывая, что товар не соответствовал описанию, предоставленному продавцом, а именно - в автомобиле не оказалось сигнализации, несмотря на то что в объявлении говорилось об ее наличии, Комиссия частично удовлетворила требование покупателя, обязав Auto Blitz установить в автомобиле сигнализацию.

В 2024 году Auto Blitz работала с оборотом в 7,348 миллиона евро, что на 20,2% больше, чем в предыдущем году, а убытки компании выросли в 7,4 раза и составили 134 308 евро.

Согласно информации портала Firmas.lv, компания Auto Blitz зарегистрирована в 2011 году, ее уставной капитал составляет 225 000 евро.