На улице Крустпилс в Риге временно ограничат движение

До 4 июля на улице Крустпилс в Риге введены изменения в организации движения транспорта, сообщили в Рижской думе.
Изменения необходимы из-за продолжающихся работ по строительству транспортного пересадочного узла у железнодорожной станции Шкиротава.
Поскольку строительные работы будут проходить на проезжей части улицы Крустпилс, автомобили будут двигаться по одной полосе попеременно в обоих направлениях. Для регулирования этого участка установлен временный светофор.
Для улучшения ситуации с движением транспорта будет отключен действующий светофор на перекрестке улиц Гранита и Крустпилс.
Одновременно до 4 июля ограничивается движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Крустпилс от дома № 42 до дома № 117, а также на улице Сила перед пересечением с улицей Крустпилс.
При досрочном завершении строительных работ движение транспорта и пешеходов на указанных участках улиц Крустпилс и Сила может быть восстановлено раньше обозначенного срока.
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