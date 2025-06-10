На улице Крустпилс в Риге временно ограничат движение

Изменения необходимы из-за продолжающихся работ по строительству транспортного пересадочного узла у железнодорожной станции Шкиротава.

Поскольку строительные работы будут проходить на проезжей части улицы Крустпилс, автомобили будут двигаться по одной полосе попеременно в обоих направлениях. Для регулирования этого участка установлен временный светофор.

Для улучшения ситуации с движением транспорта будет отключен действующий светофор на перекрестке улиц Гранита и Крустпилс.

Одновременно до 4 июля ограничивается движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Крустпилс от дома № 42 до дома № 117, а также на улице Сила перед пересечением с улицей Крустпилс.

При досрочном завершении строительных работ движение транспорта и пешеходов на указанных участках улиц Крустпилс и Сила может быть восстановлено раньше обозначенного срока.