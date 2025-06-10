За побег от полиции теперь грозит уголовная ответственность

Сегодня вступают в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым водителям транспортных средств, пытающимся скрыться от полиции или совершающим агрессивные маневры после того, как сотрудник компетентного органа неоднократно потребовал остановиться, будет грозить уголовная ответственность.
Как ранее сообщил председатель ответственной за рассмотрение законопроекта Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"), главная цель изменений - удержать водителей от подобных нарушений и обеспечить безопасность общества.
"Попытка скрыться от полиции, сопровождаемая агрессивным вождением, ставит под угрозу здоровье и жизнь не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов. Предсказать траекторию движения такого водителя и предотвратить тяжелые последствия крайне сложно, порой невозможно", - отметил Юдин.
Водителям теперь будет грозить лишение свободы сроком до двух лет, краткосрочный арест, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком до пяти лет.
До сих пор за агрессивное вождение и невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции об остановке была предусмотрена только административная ответственность. Комбинация этих двух нарушений представляет гораздо большую угрозу, поэтому за нее необходимо предусмотреть уголовную ответственность, подчеркнул Юдин.
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