За побег от полиции теперь грозит уголовная ответственность

Как ранее сообщил председатель ответственной за рассмотрение законопроекта Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"), главная цель изменений - удержать водителей от подобных нарушений и обеспечить безопасность общества.

"Попытка скрыться от полиции, сопровождаемая агрессивным вождением, ставит под угрозу здоровье и жизнь не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов. Предсказать траекторию движения такого водителя и предотвратить тяжелые последствия крайне сложно, порой невозможно", - отметил Юдин.

Водителям теперь будет грозить лишение свободы сроком до двух лет, краткосрочный арест, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком до пяти лет.

До сих пор за агрессивное вождение и невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции об остановке была предусмотрена только административная ответственность. Комбинация этих двух нарушений представляет гораздо большую угрозу, поэтому за нее необходимо предусмотреть уголовную ответственность, подчеркнул Юдин.