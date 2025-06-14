В Риге восстановят асфальт на 17 улицах

Полностью завершена замена асфальта на отрезке 2-й линии Чиекуркалнса от 2-го поперечного переулка Чиекуркалнса до улицы Вискалю.

В ближайшее время могут завершиться работы на улице Пернавас от улицы Аугуста Деглава до улицы Бривибас, где выполнено уже около 80% всех работ, а также на транспортной эстакаде улицы Фрициса Бривземниека, где готовность составляет примерно 70%.

Около 40% работ выполнено на улице Акаc и на участке улицы Лиелирбес от улицы Вентспилс до улицы Каугуру.

Также работы идут на улице Аугуста Домбровского от улицы Балтазбазницас до улицы Мерниеку, самой улице Мерниеку, улице Цесвайнес, на участке улицы Фирса Садовникова от улицы Лачплеша до улицы Католю, на улице Слиежу от дома №35 до улицы Гауйенас, улице Улброкас от улицы Аугуста Деглава до улицы Братьев Каудзите, на улице Пиедруяс от улицы Виеталвас до улицы Пилдас (Pildas iela), улице Пилдас от улицы Пиедруяс до улицы Ницгалес, улицах Виеталвас и Сеску от улицы Пиедруяс до улицы Дарзциема.

Кроме того, ремонтные работы проходят на двух участках улицы Бикерниеку: от улицы Улброкас до кругового перекрестка улицы Юглас, а также от остановки "Детская больница Гайльэзерс" до границы города, на Южном мосту и его подъездных путях, а также в транспортном узле Милгравского моста.

Ремонт и улучшение уличного покрытия в Риге продлится весь строительный сезон - вплоть до поздней осени, если этому будут способствовать погодные условия.