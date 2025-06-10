Эксперт: люди дружат с ИИ и даже массово в него влюбляются

По его словам, исследования показывают, что такие виртуальные друзья вызывают очень глубокие эмоции, которые открывают возможности для чрезвычайно мощного влияния. "Люди даже влюбляются в эти системы, испытывая к ним вполне человеческие чувства, и это, конечно, вызывает тревогу", - подчеркнул Сартс.

"Спецслужбы всегда использовали так называемый метод "медовой ловушки", но теперь это можно делать сразу с десятками тысяч людей, внушая им определенные идеи и мысли так, как это раньше не было возможно", - отметил он, добавив, что это лишь одно небольшое проявление перемен.

Руководитель Stratcom указал, что искусственный интеллект фундаментально изменит информационное пространство как таковое, а также подходы к операциям влияния со стороны недоброжелательных игроков.

Отвечая на вопрос, успеваем ли мы за темпами развития искусственного интеллекта и сможем ли его контролировать, эксперт признал, что мы не успеваем: "Это чрезвычайно сложно, и проявлений этого множество".

"По способности убеждать искусственный интеллект уже сейчас почти не уступает самым талантливым людям. Через два года мы, скорее всего, не сможем с ним конкурировать. Это совершенно новый инструмент, и нужно понимать, как с ним справляться", - заключил Сартс.