Ради экономии Национальная библиотека сокращает время работы

Библиотека будет открыта в среду, четверг, пятницу с 11:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 18:00.

По понедельникам и вторникам здание ЛНБ будет закрыто, но читателям будут доступны дистанционные услуги. Регистрация читателей по телефону 25 627 640, электронная почта "klientucentrs@lnb.lv", вопросы и консультации по вопросам услуг и собрания ЛНБ по телефону 67 806 110, электронная почта uzzinas@lnb.lv.