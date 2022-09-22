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Видео ⟩ Полиция в Риге с помощью дрона поймала четырех автоводителей

rus.tvnet.lv
Полиция в Риге с помощью дрона поймала четырех автоводителей
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Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Sintija Zandersone/LETA

В четверг, 22 сентября, Рижская муниципальная полиция с помощью дрона поймала четырех водителей, двигавшихся по полосе общественного транспорта.

В четверг, 22 сентября, муниципальная полиция организовала очередной рейд с помощью дрона, чтобы проконтролировать нарушения правил дорожного движения. Полиция возбудила четыре дела об административных правонарушениях за проезд по полосе, предназначенной для общественного транспорта. За это предусмотрен штраф в размере 40 евро.

В ходе проверки данных установлено, что один из автоводителей не прошел обязательный медицинский осмотр, что свидетельствует о том, что данное лицо не имеет права участвовать в дорожном движении. Другого нарушителя лишили водительских прав.

В сентябре Рижская муниципальная полиция уже провела три контрольных мероприятия такого типа, отслеживая движение водителей автомобилей по полосе общественного транспорта. Тогда в ходе трех рейдов полиция возбудила 11 дел об административных правонарушениях.

Видео: Рижская муниципальная полиция ловит нарушителей

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