Видео ⟩ Полиция в Риге с помощью дрона поймала четырех автоводителей

В четверг, 22 сентября, муниципальная полиция организовала очередной рейд с помощью дрона, чтобы проконтролировать нарушения правил дорожного движения. Полиция возбудила четыре дела об административных правонарушениях за проезд по полосе, предназначенной для общественного транспорта. За это предусмотрен штраф в размере 40 евро.

В ходе проверки данных установлено, что один из автоводителей не прошел обязательный медицинский осмотр, что свидетельствует о том, что данное лицо не имеет права участвовать в дорожном движении. Другого нарушителя лишили водительских прав.

В сентябре Рижская муниципальная полиция уже провела три контрольных мероприятия такого типа, отслеживая движение водителей автомобилей по полосе общественного транспорта. Тогда в ходе трех рейдов полиция возбудила 11 дел об административных правонарушениях.

Видео: Рижская муниципальная полиция ловит нарушителей