"У них есть более важные и срочные дела". Что отвечают чиновники и депутаты на предложение отправиться в военкомат

Однако, как и было указано в петиции за отправку хабаровского губернатора на фронт, эта бронь перестает действовать, как только депутат сдает свой мандат. Но член фракции "Единая Россия" Госдумы Дмитрий Вяткин объяснил накануне с парламентской трибуны, почему этого, на его взгляд, не стоит делать.

"Иной раз кажется, что, наверное, уйти от решения проблем вот здесь, и написать заявление, уйти на фронт - это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью [...]. На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтоб донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться", - сказал он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже заявил, что парламентарии выполняют работу, которую "без них сейчас вряд ли кто-то сделает", но при этом готовы "встать в строй".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, будто отвечая на многочисленные и одинаковые вопросы у себя в телеграм-канале, предложил тогда же депутатам найти среди своих помощников людей с боевым опытом, чтобы они - при желании - отправились на фронт добровольцами. Также он заявил, что Госдума поддержит депутатов, которые захотят отправиться на войну.