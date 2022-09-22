Правозащитники ЕС призвали пускать бегущих от призыва из РФ

В ФРГ призывают помочь бегущим от мобилизации россиянам

"Любой, кому грозит призыв на военную службу кто не хочет быть частью армии военных преступников, выступает против системы Путина. Мы, европейцы, должны теперь быстро предоставить убежище российским противникам режима и невинным дезертирам", - заявил накануне парламентский секретарь фракции Свободной демократической партии (СвДП) Йоханнес Фогель (Johannes Vogel).

"Путин - самая большая угроза для русскоязычных. Мы можем и должны защитить российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище", - согласился председатель германо-украинской парламентской группы в бундестаге Робин Вагенер (Robin Wagener) из партии "зеленых".

Anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat: Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. #Teilmobilmachung — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) September 21, 2022

"Судя по всему, многие россияне покидают родину: всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии", - написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Россияне после объявления мобилизации скупают билеты за границу

После объявления накануне президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан.