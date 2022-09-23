"Буду делать что угодно, но на фронт не пойду". Как прошел первый день мобилизации в России

Впрочем, собеседник Би-би-си отреагировал на требование спокойно - у него "бронь", его фамилия значится в списках не подлежащих мобилизации сотрудников.

"Ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес"

Большинство россиян, у которых нет подобной "брони", провели день, выясняя, как не попасть на войну. Она оказалась рядом неожиданно для многих: к мобилизации не были готовы даже служившие мужчины.

Так, по словам Вячеслава из Москвы, большинство его друзей, прошедших армию, начали искать "знакомых-родных по медицинской части, чтобы как-то отмазаться". "Дурка и наркологичка выглядят как наиболее хорошие и дешевые, а то и бесплатные варианты. Платить бабки за откос большинство считает опасным - сейчас явно будет много *** [обмана]".

"Тут главное подстраховаться, чтобы тебе не подкинули, как у нас принято. Но, например, условно, тебя за рулем машины накуренным поймают и анализ сделают - то лишение прав плюс будешь наблюдаться в наркологичке. Уверенности нет, но вроде так не должны брать", - размышляет Вячеслав в разговоре с Би-би-си.